ارتش ایران مبتنی بر توانمندی داخلی و بومی جوانان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر سه شنبه به مناسبت فرا رسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش در لشکر ۳۰ گرگان و در جمع یگان های منطقه اظهار کرد: نیروهای مسلح کشور به قدرت نظامی منطقه تبدیل شده اند و این توانمندی مانع بزرگ امریکا در دستیابی به اهداف خود در خاورمیانه است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان با یادآوری اینکه ارتش ایران به سلاح های مادی و معنوی مجهز بوده و به یک ارتش قدرتمند در جهان تبدیل شده است، افزود: این جایگاه برای ارتش و نیروهای مسلح مرهون نگاه مدبرانه و خردمندانه بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به دیدگاه امام راحل در خصوص ارتش رژیم شاهنشاهی گفت: یکی از کارهایی که امام در آن روزها عنایت داشت، توجه دادن بدنه ارتش به آنچه در این نیرو می گذشت و بحث حضور مستشاران امریکایی در کشور بود.

امام جمعه گرگان ادامه داد: همچنین در روزهای اوج انقلاب امام راحل بدنه ارتش را مورد نصیحت و موعظه قرار می داد که با ملت رو در رو نشوند و ملت نیز با ارتش مقابله نکند و بعداز این پیام بود که مردم گل بر روی لوله های تفنگ های نیروهای ارتشی قرار می دادند.

نماینده ولی فقیه در گلستان اضافه کرد: همچنین امام راحل در دوران قبل از پیروزی انقلاب ،بارها سربازان را برای فرار از پادگان ها و پیوستن به مردم تشویق می کرد.

به گفته آیت الله نورمفیدی همین مدیریت عالمانه و مدبرانه امام بود که باعث شد ارتش از فرماندهی شاه خارج شود و در اختیار رهبری انقلاب قرار گیرد.

امام جمعه گرگان با اشاره به بیعت نیروی هوایی ارتش در روز ۱۹ بهمن ۵۷ و نیز نامگذاری ۲۹ فروردین به نام روز ارتش گفت: اگر تدبیر و توجه امام به جایگاه ارتش نبود معلوم نبود چه بر سر این نظام و کشور می آمد.

به گفته وی بعد از امام راحل، رهبر معظم انقلاب نیز عنایات ویژه ای به همه نیروهای مسلح دارند و این نشانه درایت جمهوری اسلامی و توجه ویژه قانون اساسی به نیروهای مسلح می باشد.

نماینده گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: جایگاه ارتش امروز به عنوان قدرتی با داشتن امکانات مادی و معنوی و پیشرفت های نظامی، کشور را به یک نظام مهم در میادین بین المللی، سیاسی و منطقه ای تبدیل کرده و ابهت نیروهای مسلح ما بویژه ارتش باعث شده که هیچ قدرتی اجازه تعرض به کشور را نداشته باشد.

آیت الله نورمفیدی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۹۴ به نام دولت و ملت همدلی و همزبانی و با توجه به قرارداشتن در شرایط خاص امروز اظهار داشت: باید دست به دست هم داده و تحت فرمان رهبر معظم انقلاب مشکلات را حل کنیم و کشور را به جایگاه واقعی در سایه چشم انداز ۲۰ ساله و رسیدن به قله افتخار و پیشرفت برسانیم.

امیر سرتیپ دو ستاد منصور خمری ارشد نظامی آجا در گلستان و مازندران و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان نیز در این مراسم گزارشی از روند پیشرفت و دستاوردهای ارتش و آمادگی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تعرض به کشور از سوی دشمنان و نیز بیعت مجدد با معمار کبیر انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی و فرماندهی کل قوا ارایه کرد.