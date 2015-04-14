ارائه آموزشهای مهارتی به ۱۷ هزار نفر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید اسعدی بعد از ظهر سه شنبه در اولین جشنواره مهارت آموختگان زن با بیان اینکه طی سال گذشته ۱۷ هزار و ۶۴۴ نفر كارآموز آموزشهاي مهارتي لازم را در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای در سطح استان فرا گرفتند، افزود: از اين تعداد ۹ هزار و ۵۷۳ نفر بانوان و ۸ هزار و ۷۱ نفر مرد بودند.

وی ضمن تاکید بر اینکه آموزشهای فنی و حرفه ای، باعث ایجاد مشاغل گوناگون و افزایش درآمد خانوارهای روستایی شده و موجب می شود که آنان به منابع بهتر و بیشتری دسترسی پیدا کنند که در گذشته از آن محروم بودند، اظهار داشت: در واقع خصیصه این آموزشها، نوعی پرورش کارآفرین بوده که افراد پس از کسب مهارت، تخصص و دانش فنی مورد نیاز قادر به کسب فرصتهای شغلی مناسبی و ایجاد فرصت شغلی جدید می شوند.

مدیر کل فنی و حرفه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه آموزشهای مهارتی از نقش و تاثیرگذاری اقتصادی- اجتماعی مهمی برخوردار و شکل مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است، اعلام کرد: در صورت تامین زمینه های ارتقای دانش، نگرشها و مهارتهای مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینه های مختلف به توسعه اقتصادی کمک می کند.

اسعدی از فعاليت ۳۳۸ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۱۷ آموزشگاه مختص خواهران، ۴۵ آموزشگاه مختص برادران و ۷۶ آموزشگاه به صورت دو منظوره، آموزشهای مهارتی را به بیش از ۱۵ هزار نفر ارائه می کنند.

وی با اشاره به صدور بالغ بر ۴۵ هزار كارت هوشمند مهارت در آذربایجان غربی طی سال گذشته، عنوان کرد: همچنین سه هزار و ۲۴۸ تائيديه صلاحيت حرفه اي صادر شده که از مجموع ۶۵ هزار و ۵۰۱ نفر شرکت کننده در آزمونهای هماهنگ كشوری، ادورای و تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان ۴۱ هزار و ۲۷۸ نفر موفق به کسب نمرات لازم شدند.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته بیش از۲۹۰ هزار نفر ساعت آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای در بخش صنایع و صنوف در آموزش فنی و حرفه ای استان ارائه شد، ادامه داد: از اين تعداد ۱۷۲ هزار و ۱۸۹هزار نفر ساعت در بخش صنايع و ۱۲۰ هزار و ۵۲۰ نفر ساعت در بخش صنوف آموزشهاي مهارتي ارائه شده است.

وی یادآور شد: به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعه ای هستند، بلكه عامل پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز به شمار می آیند.