به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلا، مرتضی روزبه ظهر سه شنبه در نشست با رئیس اتاق بازرگانی و تجار کربلا گفت: خدا را شاکریم که در این سفر معنوی وزیارت عتبات عالیات که تمامیت وجودی مسلمانان است زمینه ای فراهم شده تا نیازهای اقتصادی کشور دوست و همسایه خود را نیز بررسی و برای رفع آن اقدام کنیم.

استاندار قزوین بیان کرد: خوشبختانه امروز با افتتاح دفتر اتاق بازرگانی و نظام مهندسی قزوین در استان کربلا یک گام اساسی برای توسعه روابط تجاری، کشاورزی، صنعتی و انتقال دانش فنی و مهندسی به استان کربلا فراهم شده که امیدواریم از این فرصت بخش خصوصی بخوبی استفاده کند.

روزبه تصریح کرد: اشتراکات زیادی داریم و هم دشمنان زیادی که با اتکاء به توانمندی های خود و نیز مناسبات دیرین باید با استفاده از روابط تجاری و بازرگانی ضمن تقویت این روابط کاری کنیم تا بهانه به دست دشمنان ندهیم و آنها را نا امید کنیم.

استاندار قزوین یادآورشد: تاکید جدی داریم این سفرها حتما به نتیجه برسد و با پیگیری توافق ها و تصمیمات گرفته شده در این سفر و نیز نشست های تخصصی توسط نمایندگان اتاق بازرگانی در دفتر جدیدی که در کربلا افتتاح شده بسرعت برای عملیاتی شدن توافق ها و نیز اجرای کارها اقدام شود.

وی بیان کرد: با نگاهی به توانمندی های صنعتی و کشاورزی استان قزوین با جرات می توان گفت قادریم بسیاری از نیازهای نه تنها استان کربلا که بسیاری از استانها و شهرهای کشور عراق را تامین کرده و حجم مبادلات تجاری خود را تا چندین برابر فعلی افزایش دهیم.

علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی قزوین هم در این نشست گفت: تجار قزوینی با مطالعه وضعیت اقتصادی کشور عراق برای حضور قوی و جدی در این بازار آمادگی دارند و افتتاح دفتر اتاق بازرگانی نشانگر عزم جدی ما برای حضور در این کشور است.

وی افزود: حضور این هیئت که متشکل از مدیران بخش دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است به ریاست استاندار قزوین به عنوان عالیترین مقام اجرایی استان ظرفیت خوبی ایجاد کرده که امیدواریم به نتایج خوبی در کوتاهترین زمان منجر شود.

کشاورز قاسمی بیان کرد: عصر امروز نشست تخصصی با حضور تجار و بازرگانان قزوین و کربلا در محل اتاق بازرگانی کربلا برگزار می شود که امیدواریم در گفتگوهای رو در رو و معرفی توانمندی و نیازها بتوانیم برای کارهای اقتصادی وارد فاز اجرایی شویم.

در این نشست که ابراهیم محمد رضازاده رایزن بازرگانی ایران در عراق، شکرالله طاهری سرکنسول ایران در کربلا و امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی استانداری قزوین هم حضور داشتند هدایایی به رسم یادبود به استاندار قزوین اهداء شد.