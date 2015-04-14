آخرین کاروان حجاج اصفهان به مکه اعزام شد

علی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام آخرین کاروان اعزام حجاج اصفهان به مکه در شب گذشته اظهار داشت: این گروه آخرین کاروان اعزامی به مکه بودند.
وی با بیان اینکه از این پس هیچ کاروانی به مکه اعزام نخواهد شد، ابراز داشت: در حال حاضر اعزام حجاج تعلیق است و کسانی که در کاروانها هستند در صورت تمایل میتوانند با مراجعه به بانکها هزینه مابهالتفاوت پرداختی خود را دریافت کنند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه هزینه مابهالتفاوت پرداختی افراد برای ثبت نام در کاروانها ۲ میلیون تومان بوده است، ادامه داد: هزینه ثبت نام سهمیه افراد برای قرعه کشی بیش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان بوده است که در صورت انصراف این سهمیه برای سالهای آینده ثبت نام کنندگان باقی خواهند ماند.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ثبت نام از متقاضیان انجام میشود، افزود: ولی در صورت تعلیق کامل سفر به مکه تمام مابهالتفاوتهای پرداخت شده به متقاضیان برگشت داده میشود.
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