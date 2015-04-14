۷۰ درصد باقلای شهرستان دره شهر به سایر نقاط کشور ارسال می شود

علی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه با پیشرفت فناوری و دانش در حوزه های گوناگون باید به سمت و سویی حرکت کرد که تسهیلات لازم برای توسعه بخش کشاورزی نیز فراهم شود.

این مسئول بیان کرد: شهرستان دره شهر با پنج هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی آبی بیش از سه هزار و ۳۰۰ هکتار آن توسط رودخانه سیمره مشروب سازی می شود.

وی افزود: برداشت باقلای سبز در سطح ۵۸۰ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان آغاز شده و ارقام کشت شده این محصول از نوع سرازیری، شاخ بزی و برکت استد که هزار نفر کشاورز بصورت مستقیم در کاشت و تولید این محصول فعالیت دارند.

غلامی عنوان کرد: در راستای تشویق و ترغیب کشاورزان به ایجاد تناوب زراعی مناسب و همچنین به منظور جایگزین این محصول به جای کاشت خیار و جلوگیری از مصرف سموم و کود شیمیایی برای محصول خیار توصیه های ترویجی به کشاورزان باقلا کار ارائه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دره شهر دلايل افزايش عملكرد اين محصول نسبت به سال گذشته را افزايش سطح زير كشت، بارندگي مناسب، كشت مكانيزه و آموزشهاي ترويجي عنوان كرد.

غلامی تصریح کرد: نبود مراکز خرید تضمینی، میدان میوه و تره بار و وجود دلالان و واسطه ها از جمله مشکلات تولیدکنندگان این محصول است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود به طور متوسط چهار هزارو ۶۴۰ تن محصول باقلای سبز به ارزش اقتصادی ۳۷ میلیارد ريال تولید و برداشت شود که علاوه برتامین نیازهای داخلی استان، ۷۰ درصدمحصول تولیدی به اغلب استان های کشور و استان های همجوار صادر می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر خدمات ارائه شده به کشاورزان باقلا کار در زمینه های کاشت، داشت و برداشت را تهیه نهاده های کشاورزی به ویژه کود شیمیایی، توصیه های کارشناسی و دانش فنی عنوان کرد.