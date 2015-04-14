اول اردیبهشت دور جدید مذاکرات برای آغاز نگارش متن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران، در سفر به اسپانیا در جمع مسئولان این کشور به برخی سوالات درباره دستاورد مذاکرات لوزان پاسخ گفت.



وی در جمع مسئولان اسپانیایی از جمله خاویر سولانا دبیرکل اتحادیه شورای اروپا، افزود: ما سلاح های هسته ای را برای امنیت خود زیان آور می دانیم و این موضوع را بارها اعلام کرده ایم.



ظریف گفت: ما در رسیدن به توافق منطقی هستیم. ما باور داریم که برنامه مان صلح آمیز است، ما باور داریم که حق داریم که یک برنامه صلح آمیز هسته ای داشته باشیم.



گسترش مناسبات تهران و مادرید



محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، درخصوص روابط بااسپانیا گفت : برای همکاری های دو جانبه زمینه گسترده ای وجود دارد که گردشگری فقط یکی از آنهاست. اسپانیا شریک نفتی اصلی ما در اروپا بوده است و می تواند بار دیگر اینگونه باشد و به دروازه صدور گاز به اروپا تبدیل شود و ایران آماده است در این زمینه کار کند.



توافق برسر لغو تحریم ها



وی تصریح کرد: ما توافق کردیم که همه تحریم های مالی و اقتصادی باید برداشته شوند. حالا تعبیرهای متفاوتی درباره اینکه چطور باید بروند، وجود دارد که این به علت بحث های داخلی آمریکاست.



وزیر امور خارجه کشورمان گفت: تنها مشکلی که من می بینم، اکنون وجود دارد -اساسا دو مشکل- یکی نگارش (متن توافق) است زیرا ما یک توافق ذهنی داریم. موضوعاتی نوشته شده است، شما بیانیه هایی را مشاهده می کنید که از لوزان مطرح می شود و مطالبی که در این باره مطرح می شود. همکاران من، معاون خانم موگرینی و مسئولان دیگر از ائی ۳ بعلاوه ۳، سه شنبه آینده گرد هم می آییم تا تنظیم متن را شروع کنیم.



وی افزود : مشکل دوم ، مشکل آمریکا و برخی دوستان ما در اروپا برای تغییر دادن اساسی این الگو است که تحریم ها را یک دارایی می داند. تا زمانی که این تفکر وجود داشته باشد که ما برای رسیدن به یک توافق خوب به این تحریم ها نیاز دارم، این الگو تغییر نکرده است.



نتانیاهو، ‌ناراحت از آرامش و ثبات در منطقه



ظریف همچنین در صبحانه کاری که به دعوت وزیر صنعت اسپانیا و خاویر سولانا مسئول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خانه ملل مادرید برگزار شد، در مورد مواضع رژیم صهیونیستی در بحث مذاکرات هسته ای گفت : برای نتانیاهو دستیابی به راه حل درباره پرونده صلح آمیز هسته ای ایران، آرامش و ثبات در منطقه، ناراحت کننده است.



مناسبات سازنده با کشورهای منطقه



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تحولات یمن، سوریه و عراق گفت: ایران همواره با همسایگان خود روابط خوبی داشته است، ما از داعش و القاعده حمایت نکردیم. ما همواره در مسیر ثبات و امنیت منطقه گام برداشته ایم، دیگران گروههایی را تولید کردند و مورد حمایت قرار دادند و موجبات ناامنی و بی ثباتی در منطقه را فراهم کردند.



به گواه تاریخ، هیچ کشور خارجی نتوانسته بر یمن مسلط شود



ظریف همچنی درباره یمن گفت : تاریخ ثابت کرده که هیچ کشور خارجی نتوانسته بر یمن مسلط شود و بمباران یمن، فقط مردم و زیر ساخت ها را نابود می کند و مطمئنا این راه حل نیست و معتقدیم تعیین پیش شرط ها نمی تواند دستیابی به راه حل را تسریع کند.