فعالیت های هنری هنرمندان در راستای تعالیم دینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فعالیت های هنری هنرمندان در راستای تعالیم دینی باشدو اگر فعالیت هنری از راه دین وتعالیم اسلامی دور شد باید کنار گذاشته شود، اظهار داشت: هنر حوزه های مختلفی را شامل می شود که هنرمندان در این حوزه ها فعالیت می کنند.

وی اذعان داشت: هنرمندان باید با استفاده از هنر خود و استفاده از خلاقیت، آثار هنری ماندگاری را ایجاد کنند و هنرمندان نقش مهمی در جامعه دارند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه هنرمند واقعی کسی است که بتواند بر نفس خود مسلط شود، افزود: هنرمند واقعی کسی است که بتواند با هنر، ابتکار و خلاقیت بر نفس خودش مسلط شود و عقلانیت و منطق را بر امور حاکم کند تا بتواند به معنای واقعی کلمه کار هنرمندانه به جامعه ارائه بدهد.

وی ادامه داد: فعالیت های هنری هنرمندان باید در مسیر اسلام باشد و هنر و هنرمند در خدمت اسلام باشند وهیچ چیزی در ذات انقلاب غیر از اسلام وجود ندارد و در قانون اساسی، مصوبات مجلس و حرکت مسئولان نیز هیچ چیز غیر از اسلام جایگاه و ارزش ندارد و نباید داشته باشد بر همین اساس در عرصه هنر نیز رویکرد باید حیات بخشیدن دینی به امور باشد.

وی در ادامه با اشاره به چاپ کتاب داداخسرو، اذعان داشت: این کتاب یکی از مهمترین آثار هنری در حوزه دفاع مقدس است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: دوران هشت سال دفاع مقدس صحنه دلاوری های رزمندگان اسلام است که بیان این دلاوری ها هنر بسیار با ارزشی محسوب می شود.

حجت الاسلام نکونام با بیان اینکه هر چه در عرصه دفاع مقدس کار فرهنگی صورت بگیرد کم است، بیان کرد: هر چه می‌توانید آثار هنری مربوط به دفاع مقدس در عرصه‌های روایتگری، فیلم، کتاب، خاطره، و رمان که یکی از پرمخاطب ترین آثار هنری در جامعه محسوب می شود را افزایش بدهید.

برنامه های اداره کل ارشاد در 12 بخش برنامه ریزی شده است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: برنامه های امسال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در 12 بخش برنامه ریزی شده است.

جواد کارگران ادامه داد: ساخت و ارکان فیام، ارتقا سطح کیفی و کمی مطبوعات، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و... از مهمترین بخش های برنامه های امسال است.

وی ادامه داد: اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی به عنوان یکی از متولیان حوزه هنر در تلاش است که در توانمندی هنرمندان نقش مهمی را ایفا کند.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: 12 برنامه شاخص در هفته هنر انقلاب اسلامی در این استان برگزار می شود.

حجت الله شیروانی ادامه داد: برگزاری جشن، رونمایی از کتاب، غبار روبی مزار شهدا و... از مهمترین برنامه ها در این هفته به شمار می رود.