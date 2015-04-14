  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۴۴

مخالفت قبایل و محافل سیاسی یمن با انتخاب «بحاح»

مخالفت قبایل و محافل سیاسی یمن با انتخاب «بحاح»

قبایل و محافل سیاسی یمن با انتخاب خالد بحاح به عنوان معاون رئیس جمهوری مستعفی این کشور مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قبایل و محافل سیاسی یمنی با انتخاب خالد محفوظ بحاح به عنوان معاون عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن مخالفت کردند.

خالد هاشم سیاستمدار یمنی تاکید کرد: انتخاب بحاح در راستای طرح های سعودی-آمریکایی است و تعویق در رای گیری درباره قطعنامه ارائه شده از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس مربوط به انتخاب بحاح است به ویژه که سعودی ها انتخاب بحاح را گامی مهم برای برقراری ثبات در یمن دانسته اند.

وی بیان کرد: هر تصمیمی درباره یمن باید از طریق گفتگو در داخل کشور و میان گروههای یمنی صورت گیرد.

کد مطلب 2534372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه