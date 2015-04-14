به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رحمانی ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای ترافیک استان در سالجاری با بیان اینکه این طرح در ۲۸ ایستگاه استان ویژه خودروهای ناوگان عمومی اجرایی می شود.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح شناسایی قطب‌های باری و مسافربری با هدف توسعه شبکه راهدار و حمل و نقل‌، تعیین نحوه عملکرد ناوگان، برنامه‌ریزی برای پوشش بهتر صدور بارنامه، افزایش بهره‌ وری ناوگان، اتخاذ سیاست‌های لازم برای ایمنی سفر و مسافر صورت می ‌گیرد.

رحمانی بااشاره به صدور کارت سوخت به ناوگان باری و مسافربری بر اساس بارنامه عنوان کرد: هم ناوگان باری و هم ناوگان مسافری بر اساس مسافتی که طی می کنند و نیز بر اساس بارنامه طبق قانون مصوب سوخت دریافت می‌کنند.

دبیر شورای حمل‌و‌نقل و ترافیک آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه گزارشی از تردد و اسکان مسافران نوروزی ارائه کرد و اظهارداشت: نوروز ۹۴ بیش از ۳۱ هزار نفر مسافر نوروزی در استان اسکان یافته‌اند که نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

پیمان آرامون با اعلام اینکه نوروز امسال ۲۹۰ هزار نفر در استان پذیرایی شدند که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته، یاد آور شد: بر اساس آمار اورژانس آذربایجان‌غربی در ۱۵ روز نوروز ۲ نفر فوتی گزارش شده و بر اساس آمار هلال احمر این تعداد ۷ نفر بوده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه به مسایل و مشکلات پادگان لشکر ۶۴ ارومیه پرداخت و بیان داشت: با آزاد شدن ۷۴ هکتار فضای شهری در امتداد خیابان امام (ره) ارومیه ۳۰ هکتار از مساحت پادگان لشگر ۶۴ ارومیه به فضای سبز اختصاص یافت.

هادی بهادری افزود: ترکیب زمین های این پادگان در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان، مصوب و ابلاغ شد و بیش از ۴۰ درصد این فضا به کاربری سبز اختصاص یافت که این میزان، قابل توجه است.

وی با بیان اینکه استانداری آذربایجان غربی ۲۳ میلیارد ریال اعتبار برای محوطه سازی این فضا در اختیار شهرداری ارومیه قرار داده است گفت: مسئولان استانی و شهری در صدد هستند با همکاری ارتش، این فضا را نیز در اختیار گرفته و فضاهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و سبز در آن ایجاد کنند.

رئیس پلیس‌راه آذربایجان‌ غربی نیز در این نشست با اعلام اینکه ۵۲ درصد تصادفات آذربایجان‌غربی مربوط به عابرین پیاده گزارش شده است گفت: بر اساس آمار ارائه شده از تردد شمار استان آمار سفر در نوروز امسال ۳۰۰ هزار نفر بوده که کاهش تردد در استان را نشان می‌دهد.

عباس فرمانی با اشاره به اینکه ۵۲ درصد از تصادفات آذربایجان‌غربی مربوط به عابرین پیاده است افزود: نوروز امسال ۵۰ درصد از تصادفات فوتی در استان کاهش یافته است به طوری که سال گذشته ۴ نفر و امسال ۲ نفر گزارش شده است.

در این جلسه در خصوص وضعیت ترافیکی میدان آذربایجان، کوچه پشتی بیمارستان شهید مطهری، خیابان شهید مطهری ارومیه بحث و تبادل نظر شد ولی تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد.