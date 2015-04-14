به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت والده حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در مدرسه عالی مطهری تهران، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر درباره سرانجام پرونده آمپول‌های آلوده پیوند قرنیه که منجر به نابینا شدن برخی بیماران چشمی در اسفند ماه سال گذشته شد، اظهار داشت: بعد از دستگیری افرادی در این رابطه هفته پیش با رئیس قوه قضائیه و دادستان محترم تهران صحبت کردیم، این عزیزان در جواب ما گفتند که منتظر پاسخ پزشکی قانونی هستیم.

وی تصریح کرد: ما هم منتظریم که هر چه سریعتر قوه قضاییه نتیجه بررسی‌ها را به ما اعلام کند.

وزیر بهداشت همچنین درباره روند درمان آسیب‌دیدگان این آمپول‌ها نیز تصریح کرد: درمان آنها طبق روال در کلینیک‌‌هایی که عمل شده بودند، در دست انجام است.