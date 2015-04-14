به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی غیاثی عصر سه شنبه در نشست خبری مدیرعامل و سرمربی باشگاه آتلیه طهران با اصحاب رسانه درباره حضور باشگاه آتلیه طهران در لیگ فوتسال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: با توجه به توانمندی بالای بازیکنان ما و حضور چند بازیکن با سابقه لیگ برتری، می‌توانیم به بالا‌ترین سطح فوتسال ایران صعود کنیم و این هدف دور از دسترس نیست.

وی افزود: حمید فرجی به عنوان کمک مربی، علی مسعودی به عنوان سرپرست و محمدرضا دهقان به عنوان مربی دروازه بانان در کادر فنی تیم آتلیه قم حضور دارند و تلاش کرده‌ایم تیمی جوان و در عین حال با تجربه راهی لیگ کنیم.

سرمربی تیم فوتسال آتلیه طهران گفت: با تمام به حضور ماهان تندیس در لیگ بر‌تر فوتسال، خلا حضور تیمی در رده‌ای پایین‌تر احساس می‌شد البته فوتسال قم در گذشته تیم فوتسال فراز را داشت که متاسفانه آن تیم از بین رفت اما امیدواریم بتوانیم به هدفمان برسیم گرچه کار سختی در پیش داریم.

غیاثی بیان داشت: علی ابراهیم بیگی، حسین امینی و محمد برزگر بازیکنانی هستند که سابقه لیگ برتری دارند و به تیم ما پیوسته‌اند و تیم ما بومی است البته ممکن است یک بازیکن غیر بومی جوان که در لیگ فوتسال استان قم بازی می‌کند را به تیممان اضافه کنیم.

وی عنوان کرد: حضور دو تیم در لیگ فوتسال باشگاه‌های کشور می‌تواند برای ما هم یک فرصت باشد و هم یک چالش اما تیم ما به دنبال یک فوتسال با کیفیت است و امیدوارم هر ۲ نماینده قم بتوانند به مرحله بعد صعود کنند.

سرمربی تیم فوتسال آتلیه قم تصریح کرد: ۱۲ بازیکن بزرگسال و ۴ بازیکن امید در لیست خود داریم و ۳ جای خالی هم در فهرست تیم ما وجود دارد که یک نفر سهمیه آزاد است و ۲ بازیکن را هم می‌توانیم در نیم فصل به تیم اضافه کنیم.

غیاثی خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی می‌توانم بگویم که بیش از ۸۰ درصد برای صعود به دسته بالا‌تر شانس داریم و باید از این فرصت استفاده کنیم.