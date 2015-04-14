جابر انصاری سه شنبه در حاشیه تمرینات آبی پوشان تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه شرایط تیم گسترش فولاد با نتایجی که در سه هفته اخیر لیگ برتر کسب کرده، بهتر شده و اکنون تیم ما بدون استرس تمرین می کند.

وی ادامه داد: در بازی با ملوان نشان دادیم که تیم آماده ای داریم و با اینکه ملوان از شش بازی خود چهار پیروزی کسب کرده بود و تیم هایی مثل پرسپولیس و سپاهان را نیز برده بود، اما ما توانستیم این تیم را با شکست بدرقه کنیم.

انصاری گفت: این سه امتیاز به ما خیلی کمک کرد و هم ما را در جدول بالاتر برد و هم اینکه استرس را از تیم ما دور کرد، حالا تیم ما با یک برد و یک مساوی در پنج هفته باقی مانده می تواند در لیگ برتر بماند.

وی با بیان اینکه گسترش فولاد فصل آینده می تواند در ردیف تیم های مدعی قرار بگیرد، ادامه داد: ما حتی می توانیم فصل جاری لیگ برتر را با ایستادن در رتبه تک رقمی به پایان برسانیم اما ابتدا باید به بازی با پدیده در مشهد فکر کنیم و باید تلاش کنیم که از این بازی امتیاز بگیریم.

مهاجم هفت گله و آماده تیم گسترش فولاد تبریز در خصوص گلزنی های خود در لیگ برتر عنوان کرد: اولین هدف من این است که تیم گسترش فولاد در بازی های خود پیروز باشد و من هم بتوانم بازی های موثری برای تیم انجام دهم. در مورد گلزنی هایم باید بگویم که تلاش می کنم از موقعیت هایی دارم بهترین استفاده را ببرم و برای تیمم گلزنی کنم و امیدوارم که بتوانم در پنج دیدار باقی مانده هم جزو گلزنان گسترش فولاد باشم.

وی با قدردانی از حمایت مدیران باشگاه از کادرفنی و بازیکنان گسترش فولاد طی هفته های اخیر، گفت: این حمایت ها موجب شد که تیم با آرامش کامل به جمع آوری امتیازات لازم تلاش کند و خوشبختانه ما هم توانستیم با کسب نتایجی خوب بخصوص در سه هفته اخیر پاسخ خوبی به این اعتماد و حمایت ها بدهیم.

انصاری گفت: امیدوارم با بقای گسترش فولاد و قهرمانی تراکتورسازی در لیگ چهاردهم، هواداران فوتبال استان فصلی به یادماندنی را تجربه کنند.