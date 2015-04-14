نخستین حضور هاکی بازان قم در لیگ دسته اول بزرگسالان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضاییان عصر سه شنبه در مجمع سالانه هیئت هاکی استان قم اظهار داشت: هاکی بازان قم در سال ۹۳ با وجود مشکلات مالی فراوان، مقام سوم مدارس هاکی کشور در اراک و مقام نایب قهرمانی لیگ دسته دوم کشور در قائم شهر را به دست آوردند.

وی افزود: کلاس داوری هاکی پس از ۱۳ سال فعالیت هاکی در قم برای نخستین بار برگزار شد و حسن اباذری رئیس کمیته داوران فدراسیون هاکی به عنوان مدرس در این دوره آموزشی برای علاقمندان به این رشته شرکت کرد.

رئیس هیئت هاکی استان قم گفت: برگزاری کارگاه تیپینگ و نیز کارگاه بازآموزی هاکی با تدریس سیامک موسوی کاپیتان اسبق تیم ملی هاکی در قم و اجرای جشنواره هاکی مدارس شاهد آموزش و پرورش از برنامه‌های هاکی قم در سال گذشته بوده است.

رضاییان بیان داشت: همواره برای شرکت در مسابقات لیگ مشکلات زیادی داشته‌ایم اما با فراهم آمدن بستر موجود، تیم هاکی قم امسال برای نخستین بار در لیگ دسته اول هاکی کشور شرکت می‌کند در حالی که ۷۰ درصد نفرات این تیم را هاکی بازان بومی قم تشکیل می‌دهند و تمرینات بدنسازی این تیم از اسفند ۹۳ آغاز شده است.

وی عنوان کرد: تقویم سال ۹۴ هیئت هاکی استان قم تدوین شده که بر این اساس، کارگاه توجیهی مربیان مدارس هاکی در نیمه دوم خرداد، کارگاه آموزشی بازآموزی در دهه اول تیرماه و کارگاه آموزشی هاکی چمنی و سالنی در دهه سوم مردادماه برنامه ریزی شده است.

رئیس هیئت هاکی استان قم تصریح کرد: هاکی قم تمرکز خود را بر آشنایی و آموزش رده‌های سنی پایه قرار داده و تیم هاکی نوجوانان پسر قم امسال در نیمه دوم سال در مسابقات لیگ هاکی نوجوانان کشور شرکت می‌کند.

رضاییان خاطرنشان کرد: روز ۲۴ اردیبهشت روز جهانی هاکی است و به همین مناسبت جشنواره روز جهانی هاکی در این روز در قم برگزار می‌شود.