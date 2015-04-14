به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی، وزیر سابق دفاع در حاشیه مراسم ختم والده حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چه اقدامی باعث شد که پوتین رئیس جمهور روسیه در ممنوعیت ارسال سامانه S۳۰۰ به ایران را لغو کند، اظهار کرد: این سوال را باید از وزیر دفاع بپرسید، اما هر اتفاقی که می افتد ناشی از قدرت جمهوری اسلامی است.

وی افزود: آنها فهمیدند که موضع ایران در این خصوص به حق بوده است و باید وعده خود را عملی کنند.

سردار وحیدی در پاسخ به این سوال که ورود سامانه S۳۰۰ به سیستم دفاعی ما تا چه اندازه بنیه دفاعی کشور را تقویت می کند، گفت: بنیه دفاعی ما آنقدر قوی است که این سامانه ها اثرات تعیین کننده در آن ندارد.

وزیر سابق دفاع در واکنش به اظهارات غربی ها مبنی بر اینکه اگر به مراکز نظامی ایران در زمینه هسته ای مشکوک شوند باید از آنها بازدید کنند، خاطر نشان کرد: آنها از هیچ مرکز نظامی نمی توانند بازدید کنند؛ چراکه این مراکز هیچ ربطی به موضوع هسته ای ندارد.