مرور کارهای تاکتیکی و مصدومیت دو سرخپوش

به گزارش خبرنگار مهر، سرخپوشان که خود را برای دیدار برابر سپاهان در هفته بیست و ششم لیگ برتر آماده می کنند تمرینات خود را برای این مسابقات پیگیری کردند که حاشیه‌های امروز تمرین تیم فوتبال پرسپولیس را در زیر می‌خوانید:

* کادر فنی جدید حدود دو ساعت پیش از آغاز تمرین در مجموعه درفشی فر حاضر شدند و در تدارک تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس بودند.

* پیش از آغاز تمرین برخی بازیکنان به داخل زمین آمدند و به تنیس فوتبال مشغول شدند.

* محسن بنگر در ابتدای تمرین برای دقایقی زیر نظر فیزیوتراپ تیم به دویدن های نرم پرداخت و پس از دقایقی راهی کلینیک شد.

* حدود ۷۰ تماشاگر برای مشاهده این جلسه تمرینی در مجموعه درفشی فر حاضر شدند.

* در صحنه ای از تمرین، کریم باقری با انجام حرکات نمایشی با توپ پرداخت که این مسئله توجه حاضران در مجموعه را جلب کرد.

* پاسکارهای کوتاه و بلند و دویدن های سرعتی و استقامتی دیگر برنامه کادر فنی جدید برای این جلسه تمرینی بود.

* برانکو ایوانکویچ و دستیارانش در طول تمرین بارها با هم جلسات کوتاهی را برگزار کردند.

* بازیکنان برای دقایقی به فوتبال درون تیمی مشغول شدند که در طول آن کادر فنی چندین بار بازی را قطع کرد و تذکرات فنی را به بازیکنان داد.

* دروازه بانها از ابتدا زیر نظر ایگور پانادیچ تمرینات اختصاصی انجام دادند.

* در صحنه ای از تمرین که بازیکنان به سانتر از جناحین مشغول شدند محمد عباس زاده و سوشا مکانی با هم برخورد شدیدی داشتند اما عباس زاده پس از چند دقیقه به تمرین بازگشت اما سوشا مکانی تحت مداوای پزشکان قرار گرفت و برای انجام مداوا راهی بیمارستان شد.