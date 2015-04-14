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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۹:۵۳

گزارش تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس؛

مرور کارهای تاکتیکی و مصدومیت دو سرخپوش

مرور کارهای تاکتیکی و مصدومیت دو سرخپوش

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که محسن بنگر در کلینک مجموعه پیگیر کارهای درمانی اش بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرخپوشان که خود را برای دیدار برابر سپاهان در هفته بیست و ششم لیگ برتر آماده می کنند تمرینات خود را برای این مسابقات پیگیری کردند که حاشیه‌های امروز تمرین تیم فوتبال پرسپولیس را در زیر می‌خوانید:

* کادر فنی جدید حدود دو ساعت پیش از آغاز تمرین در مجموعه درفشی فر حاضر شدند  و در تدارک تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس بودند.

* پیش از آغاز تمرین برخی بازیکنان به داخل زمین آمدند و به تنیس فوتبال مشغول شدند.

* محسن بنگر در ابتدای تمرین برای دقایقی زیر نظر فیزیوتراپ تیم به دویدن های نرم پرداخت و پس از دقایقی راهی کلینیک شد.

* حدود ۷۰ تماشاگر برای مشاهده این جلسه تمرینی در مجموعه درفشی فر حاضر شدند.

* در صحنه ای از تمرین، کریم باقری با انجام حرکات نمایشی با توپ پرداخت که این مسئله توجه حاضران در مجموعه را جلب کرد.

* پاسکارهای کوتاه و بلند و دویدن های سرعتی و استقامتی دیگر برنامه کادر فنی جدید برای این جلسه تمرینی بود.

* برانکو ایوانکویچ و دستیارانش در طول تمرین بارها با هم جلسات کوتاهی را برگزار کردند.

* بازیکنان برای دقایقی به فوتبال درون تیمی مشغول شدند که در طول آن کادر فنی چندین بار بازی را قطع کرد و تذکرات فنی را به بازیکنان داد.

* دروازه بانها از ابتدا زیر نظر ایگور پانادیچ تمرینات اختصاصی انجام دادند.

* در صحنه ای از تمرین که بازیکنان به سانتر از جناحین مشغول شدند محمد عباس زاده و سوشا مکانی با هم برخورد شدیدی داشتند اما عباس زاده پس از چند دقیقه به تمرین بازگشت اما سوشا مکانی تحت مداوای پزشکان قرار گرفت و برای انجام مداوا راهی بیمارستان شد.

کد مطلب 2534466

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