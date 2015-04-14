به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دهقان عصر سه‌شنبه در جمع بانوان ورزشکار استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه ورزشی دارای ظرفیت‌های بالایی است و در زمینه ورزش بانوان نیز شاهد فعالیت ورزشکاران زیادی هستیم.

وی به برخی از افتخارآفرینی‌های ورزشکاران بانوی بوشهری در مسابقات مختلف اشاره کرد و بیان داشت: بانوان ورزشکاران استان بوشهر در مسابقات ملی و بین‌المللی توانسته‌اند به مقام‌های بسیار خوبی دست یابند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر بر لزوم توجه بیشتر به فضاها و اماکن ورزشی مورد نیاز بانوان استان بوشهر تاکید و خاطرنشان کرد: باید تلاش شود که ورزش بیش از پیش در بین بانوان ترویج شود.

وی به نقش بسیار مهم ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: به همین منظور نیاز است که امکانات مورد نیاز برای ورزش بانوان فراهم شود.

دهقانی همچنین بر لزوم تخصیص اعتبارات و بودجه مناسب برای ورزش بانوان تاکید کرد و گفت: بانوان در اماکن ورزش دارای سهم کمی هستند که این موضوع منطقی نیست.

وی از تشکیل کارگروه پیگیری مطالبات بانوان در فرمانداری بوشهر خبر داد و بیان داشت: یکی از برنامه‌های این کارگروه توسعه ورزش در بین بانوان است.

جشنواره ورزشی بانوان بوشهر با اجرای مسابقاتی همچون مسابقه فوتسال و طناب کشی بانوان برگزار شد.