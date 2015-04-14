تکنولوژی آموزشی در ارتقای علمی کلاس های درس تاثیر سازنده ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نظری در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی که عصر سه شنبه در محل نمایشگاه های بین المللی استان قزوین با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، بیان کرد: غنای فرهنگی تمدن ایران به گونه ای است که انسان هر گاه که وصف این عظمت را از زبان مستشرقین و یا کتب تاریخی می شنود به ایرانی بودن خود می بالد.

وی ادامه داد: ما صاحب میراث گرانقدری هستیم که هر کس با شنیدن وصف آن در برابر آن سر تعظیم فرود می آورد با این حال این میراث کهن و ارزشمند پیشینیان ما این پیام را دربردارد که اگر پدران ما توانستند این چنین گام در مسیر تمدن و پیشرفت بگذارند و در آن به دستاوردهای بی بدیل دست یابند پس چرا نسل امروز ایران نتواند مانند پیشینیان خود در تمدن صاحب قدرت و پیشرفت باشد.

این مسئول افزود: باید کوشید با استمداد و بهره گیری از فناوری های نوین در حوزه آموزش و سایر حوزه ها پیشرفت ها و استعدادهای خود را به جهانیان معرفی کنیم.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: آنچه که در نمایشگاه امروز عرضه شده است حاصل تلاش کسانی است که به امر تعلیم و تربیت عشق می ورزند از این رو این افراد می توانند نقش موثری در انتقال میراث پیشینیان ما به فرزندانمان داشته باشد که جا دارد از همه آنها تشکر و قدردانی کنیم.

وی با اشاره به جایگاه تکنولوژی های آموزشی در امر تعلیم و تربیت بیان کرد: استفاده از تکنولوژی های آموزشی در ارتقای سطح علمی کلاس های درس در امر تعلیم و تربیت تاثیر سازنده ای دارد و نباید از آن غفلت کرد.

نظری همچنین افزود: با این حال همه این ابزارهای آموزشی تحت الشعاع وجود معلم است تا جایی که باید گفت اگر معلم به جایگاه واقعی خود دست یابد می توان از این تکنولوژی های نیز آن گونه که فراخور امر آموزش است، استفاده کرد.