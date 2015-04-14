اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز اولین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با حضور ۱۴ نفر از اعضا و غیبت موجه یک نفر تشکیل شد.

در این نشست کیوان کاشفی با ۱۴ رای به عنوان رئیس جدید اتاق کرمانشاه انتخاب شد.

همچنین نلسون حضرتی با ۱۴ رای به عنوان نایب رئیس اول، جمشید رستمی با ۱۴ رای به عنوان نایب رئیس دوم، عبداله سخن سنج با ۱۴ رای در سمت خزانه دار و بابک ترابی با ۱۴ رای منشی هیئت رئیسه معین شدند.

گفتنی است هشتمین دوره انتخابات هسئت نمایندگان اتاق کرمانشاه در ۱۸ اسفند ماه سال ۹۳ همزمان با سراسر کشور برگزار شد و در بخش بازرگانی رضا سلیم ساسانی، جمشید رستمی، نلسون حضرتی، عبدالرضا زردوئی و غلامرضا امیری، در بخش صنعت کیوان کاشفی، ابراهیم امیدی، برهان حیدری، بابک ترابی و عبداله سخن سنج، در بخش معدن محمدعارف ابراهیمی، ابراهیم خمیسی و در بخش کشاورزی شهریار باوندپور، حیدر کدیور و ناصر مرادی انتخاب شدند.