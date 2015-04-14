به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده عصر سه شنبه در دیدار با اعضای ستاد برگزاری یادواره شهدای نوجوان استان در تبریز با بیان اینکه این یادواره در ۲۱ شهرستان آذربایجان شرقی برگزار می شود، افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و باید نگاه ویژه ای به انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل جوان داشته باشیم.

وی با تاکید بر برگزاری باشکوه این یادواره ها در نقاط مختلف استان اظهار داشت: کوچکترین قدم در راستای بازگو کردن نام و یاد شهدا و به خصوص شهدای نوجوان که در زیر سن تکلیف به جبهه های حق علیه باطل رفتند و از جان مایه گذاشتند می تواند تاثیرات بزرگی داشته باشد و ما نیز باید به وظیفه خود در قبال خون پاک و مقدس این شهدا عمل کنیم.

جبارزاده با اشاره به اینکه همه ما خود را مدیون شهدا می ‌دانیم، گفت: همه مدیران استان همدل و همزبان برای برگزاری این برنامه آماده هستند و ما نیز در حد توان برای برگزاری این یادواره کمک می کنیم.

وی با بیان اینکه مجموعه استانداری آذربایجان شرقی نیز با تمام توان در کنار برگزارکنندگان ستاد شهدای نوجوان و فهمیده های آذربایجان خواهد بود، ادامه داد: برگزاری این چنین یادواره هایی یک حرکت فرهنگی باارزش است و نباید در این برنامه ها به برگزاری یک مراسم اکتفا شود و باید از این بستر برای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کنیم که این وظیفه ماست.