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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۲۰:۳۰

ممنوع الخروجی «برلوسکونی» لغو شد

ممنوع الخروجی «برلوسکونی» لغو شد

دادگاهی در ایتالیا به سیلویو برلسکونی نخست وزیر اسبق این کشور که ممنوع الخروج شده بود اجاز خروج از کشور را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویتر، دادگاهی در میلان ایتالیا  امروز سه شنبه اعلام کرد که با توجه به اتمام دوران محکومیت سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر اسبق ایتالیا وی برای سفر به کشورهای خارجی آزاد خواهد بود.

بنا بر اعلام این دادگاه این امر ممنوعیت وی برای شرکت در رقابت های انتخاباتی ایتالیا را دربرنخواهد گرفت و وی کما کان از شرکت در رقابت های انتخاباتی محروم است.

 منابع قضایی در ایتالیا اعلام کردند که با توجه به پایان یافتن محکومیت برلوسکونی به اتهام فساد مالی و تخلف های مالیاتی گذرنامه وی به او بازگردانده می شود. با این وجود ممنوعیت تصدی های دولتی برای وی با توجه به قوانین مربوط به مبارزه با فساد باقی خواهد ماند.

وکلای برلوسکونی تا کنون از ابراز نظر در این باره خود داری کرده اند.

دیوان عالی کشور ایتالیا در یکم آگوست سال 2013 با رد تقاضای استیناف برلوسکونی، رأی نهایی خود درباره پرونده تخلف های مالیاتی او را صادر و برلوسکونی را متهم شناخت. متعاقب این حکم و با رأی نمایندگان سنای ایتالیا، از مجلس سنای این کشور نیز اخراج گردید.

کد مطلب 2534510
پیمان یزدانی

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