«مرکل» خواستار موضع واحد درباره لغو تحریم علیه ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان از کشورهای غربی طرف مذاکره با ایران خواست تا پس از توافق هسته ای با ایران درخصوص لغو تحریم های این کشور با یکدیگر هماهنگ باشند.
مرکل با انتقاد از تصمیم روسیه برای رفع تحریم تسلیحاتی ایران خواستار همکاری کشورها در این خصوص شد.
وی در ادامه خواستار لغو همگام تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران شد و ادامه داد: «دلیلی برای اینکه چرا مذاکرات هسته ای با ایران مانند گذشته ادامه نیافته است وجود ندارد.»
اظهارات خانم مرکل در نشست خبری مشترک با نخستوزیر هند به نظر می رسد واکنشی است به تصمیم روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، که با صدور دستوری ممنوعیت تحویل سامانه دفاعی اس-۳۰۰ به ایران را لغو کرده بود.
این سامانه موشکی از پیشرفته ترین سامانه های ضد هوایی است که قابلیت هدف قرار دادن ۱۰۰ هدف را بطور همزمان را داشته و در تمامی ارتفاعات می تواند موشک و هواپیمای جنگی را هدف قرار دهد..
روس ها پیشتر در پی فشار آمریکا از تحویل این سامانه موشکی به ایران خودداری می کردند.
روسیه در سال ۲۰۱۰ به دنبال تحریمهای شورای امنیت علیه ایران و فشارهای آمریکا از اجرای تعهد خود در خصوص تحویل این موشکها به ایران خودداری کرده بود.
اس-۳۰۰ سامانه موشکی سطحبههوای دوربرد و خودکششی با قابلیت استفاده در تمامی ارتفاعهاست که در ابتدا برای رهگیری هواپیماها و موشکهای کروز ساخته شده و بعدها توانایی رهگیری موشکهای بالیستیک نیز به آن افزوده شد.
روسیه به موجب قراردادی که در سال ۲۰۰۷ با ایران امضا کرد باید دستکم پنج سامانه دفاع هوایی اس ـ ۳۰۰ را به ایران تحویل میداد. مسکو در سال ۲۰۱۰ با این بهانه که فروش این سامانه به ایران خلاف قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است از تحویل آن به تهران امتناع کرده بود.
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