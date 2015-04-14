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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۲۱:۴۰

عوض‌پور خبر داد:

پروژه خروجی دوم بوشهر با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود

پروژه خروجی دوم بوشهر با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود

بوشهر - معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر گفت: پروژه خروجی دوم بوشهر با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور عصر سه‌شنبه در نشست بررسی وضعیت اعتبارات استان بوشهر اظهار داشت: سال گذشته یک سال بسیار خوب در زمینه اعتبارات در سطح استان بوشهر بود و شاهد تصویب و تخصیص اعتبارات خوبی بودیم.

وی سفر هیئت دولت به استان بوشهر را به عنوان یکی از نقاط عطف سال گذشته در زمینه تخصیص اعتبارات عنوان کرد و افزود: طرح‌های بسیار مهم و بزرگی سال گذشته در جریان سفر رئیس جمهور به استان مصوب شد که طی امسال و سال آینده اجرایی خواهند شد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر ادامه داد: مجموع اعتبارات سال گذشته استان بوشهر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که یک هزار و ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شد و شاهد افزایش چهار برابری اعتبارات استان نسبت به سال‌ قبل از آن بودیم.

تکمیل ۶۴۰ پروژه عمرانی در استان بوشهر

وی تاکید کرد: در زمینه تخصیص اعتبارات نیز شاهد وضعیت بسیار خوبی در استان بودیم این میزان تخصیص نسبت به سال‌های قبل قابل قیاس نبود و توانست رونق بالایی به اجرای طرح‌های عمرانی در استان بدهد.

عوض‌پور از تکمیل ۶۴۰ پروژه عمرانی طی سال گذشته خبر داد و افزود: تکمیل طرح‌های نیمه تمام را به عنوان یک اولویت در استان در دستور کار داریم و بیشترین اعتبارات به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد.

وی همچنین از اجرای ۱۲ پروژه با اعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مصوبات سفر رئیس جمهور به استان خبر داد و گفت: پروژه خروجی دوم بوشهر با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود که تاکنون ۲۵۰ میلیارد ریال آن ابلاغ شده است.

کد مطلب 2534527

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