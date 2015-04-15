چشمان روستاییان سیل زده «بلده» خیره به امدادهای هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، آفتاب چهارمین روز پس از سیلاب غرب مازندران سر برآورد، اما هنوز روستاییانی هستند که برای تامین غذا و نیازهای روزانه شان چشم به آسمان دوخته اند تا از طریق بالگرد به آنان امدادرسانی شود.

خروش رودخانه های سرکش هراز، چالوس و سردآبرود در پی آب شدن برفها در کوهستانها و بارندگی های اخیر سبب شده تا نواحی غربی مازندران گرفتار سیلابی شود که همچنان دامنگیر برخی مناطق است.

امدادرسانی هوایی به سیل زدگان

از روز گذشته امدادرسانی هوایی به روستاییانی که بر اثر بروز سیلاب در روستاهایشان محصور شده اند و به دلیل تخریب راه دسترسی قادر نیستند به پایین دست بروند ادامه دارد و مدیرعامل هلال احمر مازندران در این زمنیه به خبرنگار مهر می گوید: با جاری شدن سیلاب و مسدود شدن محورهاي مواصلاتي به ويژه در ارتفاعات و مناطق روستايي و كوهستاني، بالگرد امدادي جمعيت هلال احمر استان مازندران به منظور تسهيل در امدادرساني و كمك به آسيب ديدگان سيلاب از ساري به مقصد نواحي خسارت ديده غرب استان به پرواز درآمد.

مهدی ولی پور افزود: محموله اين بالگرد متشكل از مواد غذايي و ساير اقلام مورد نياز آسيب ديدگان منطقه است.

وي با تاكيد بر استمرار حضور تيمهاي امدادي جمعيت هلال احمراستان در منطقه تصريح كرد:تا هر زمان كه نياز باشد عمليات امداد و نجات ادامه خواهد داشت و همه نيروها و عوامل امدادي نيز در منطقه حضور خواهند داشت.

خسارت ۱۰۰ میلیاردی سیل به راههای بلده

بیشترین خسارات ناشی از سیلاب روزهای اخیر به حوزه راه و ابنیه فنی است و به گفته مديركل راه و شهرسازی استان مازندران، براساس برآورده اوليه كارشناسان در پي جاري شدن سيل در بخش بلده نور و ايجاد خسارات جدی به راههاي ارتباطی اين منطقه، بيش از ۱۰۰ ميليارد ريال خسارت به جسم راه وارد شده است.

حیدر نوروزی درباره آخرین اقدامات راهداری در منطقه سیل زده بلده به خبرنگار مهر گفت: پس از وقوع سيل و رانش بلافاصله عوامل راهداري با بسيج كليه امكانات و ماشين آلات راهداري در منطقه مستقر شده تا اقدامات بهنگامي درخصوص بازگشايي در دستور كار دارند.

وي خاطر نشان کرد: ظرف ۴۸ ساعت گذشته دو محور (پل زنگوله _ بلده و سياه سنگ _ بلده) از سه محور ارتباطي بلده بازگشايي و تردد در آن برقرار است.

مديركل راه و شهرسازی استان در خصوص محور دوآب _ بلده تصريح کرد: در حال حاضر دو اكيپ از دو سمت اين محور در حال بازگشايی و آزاد سازی محور هستند.

فرماندار نور با بیان اینکه راه دسترسی برخی روستاهای بلده همچنان مسدود است گفت: مواد غذایی و آذوقه روستاییان روستاهای دچار مشکل با بالگرد ارسال شده است.

هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راه بخش بلده در محور اصلی در ۱ نقطه تخریب شده است و برخی راههای فرعی نیز دچار آب شستگی و آسیب جدی شده است.

وی عنوان کرد: در محور دو آب به بلده و راههای فرعی نظیر روستای کلیک و روستاهای حاشیه دچار مشکل و آسیب شدیم و نیروهای راه و شهرسازی مشغول انجام عملیات راهداری هستیند.

خنجری گفت: در محور اوزکلا نیز جاده تخریب شده و تلاش می شود تا پایان شب پل موقت راه اندازی و راههای مسدود شده بازگشایی شود.

فرماندار نور یادآور شد: به دلیل در دسترس نبود برخی روستاها به دلیل مسدود بودن مسیر، آذوقه و مواد غذایی روستاییان از طریق بالگرد ارسال شده است.

خنجری با اشاره به تخریب ۲۵۰ اصله تیربرق یادآور شد: شهر و روستاهای بلده همچنان بودن برق هستند و شرکت برق منتظر است تا راه بوسیله گروههای راهداری مرمت شود تا نسبت به وصل برق و مرمت نقاط آسیب دیده اقدام کند.

وی افزود: در حوزه آب، آب شهری وصل شده است ولی بسیاری از روستاها نیز دارای آب هستند و در مناطق دارای مشکل از سوی هلال احمر و سپاه آب معدنی ارسال شده است.

خاموشی برق بلده

در منطقه سیل زده بلده ۲۶۰ اصله تیر برق براثر بروز سیبلاب تخریب شده است و در حال حاضر برق این بخش قطع است اما به گفته مصطفی سالار مدیرعامل برق غرب مازندران، پس از وقوع سیلاب در دو هزار تنکابن، کلاردشت و بلده نور، تمامی اکیپ های امدادی و اتفاقات شبکه با حضور در مناطق بحران زده اقدامات اولیه و ضربتی را انجام دادند.

وی با اشاره به از بین رفتن راه های دسترسی در مناطق سیل زده بلده، اظهار داشت: خوشبختانه به مانند همیشه، اکیپ های امدادی برق به عنوان اولین گروه های حاضر در مناطق بحران زده، اقدامات اولیه در راستای بازسازی شبکه و برقرسانی به این مناطق را انجام داده اند.

وی تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از نقاط، راه دسترسی به کلی از بین رفته و در صورت رفع این مشکل، اکیپ های امدادی برق می توانند نسبت به ترمیم شبکه و برقرسانی اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران خاطر نشان کرد: هم اکنون چندین اکیپ امدادی مشغول ترمیم نقاط آسیب دیده و برقراری و وصل برق مناطق بی برق هستند.

سالانه بیش از ۱۶ مورد حادثه طبیعی و غیرمترقبه از جمله سیل در مازندران رخ می دهد.