قرعه اجرا پس از ۳۲ سال به من افتاد/ «مظلوم پنجم» با جوهره ایرانی

رضا صابری نویسنده و کارگردان تئاتر درباره باز تولید نمایش «مظلوم پنجم» بعد از ۳۲ سال به خبرنگار مهر گفت: نمایش «مظلوم پنجم» پیش از این در سال ۶۲ و در دومین دوره از جشنواره تئاتر فجر اجرا و با استقبال زیادی نیز روبرو شد. این نمایش که در آن زمان موفق شد جوایز نمایشنامه نویسی، کارگردانی و بازیگری و تقدیر ویژه جشنواره را از آن خود کند از ۲۶ فروردین ماه اجرای مجدد خود را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده است.

وی افزود: پیشنهاد بازتولید این نمایش از طرف آقای سرسنگی رییس تماشاخانه ایرانشهر مطرح شد چون وی طرحی مبنی بر بازتولید نمایش های موفق اوایل انقلاب را در تماشاخانه ایرانشهر مدنظر دارد که معتقدم طرح بسیار خوبی است و باعث می شود علاقمندان به هنرهای نمایشی و جوانانی که این آثار را در آن زمان ندیده اند و یا افرادی که علاقمند هستند این نمایش ها را در دنیای معاصر نیز ببینند به دیدن این تئاترها بنشینند. به هر حال قرعه اولین اجرا به نام من افتاد و آقای سرسنگی چون در سال ۶۲ نیز خودش این نمایش را دیده بود و این اثر نیز در آن زمان سر و صدای زیادی به پا کرده بود از من خواست که «مظلوم پنجم» را بازتولید کنم.

صابری درباره تغییراتی که نمایش نسبت به اجرای ۳۲ سال قبل کرده است، توضیح داد: قطعا نمایش نسبت به اجرای گذشته تغییرات بسیاری کرده است چون مدت زمان طولانی از اجرای اول اثر گذشته و در طول این سال ها خیلی از مسائل تغییر کرده است. البته مضمون و مفاهیمی که در اجرای قبلی مطرح شده بود در این نمایش هم بازگو می شود.

کارگردان نمایش «خون رقصه» درباره داستان این نمایش بیان کرد: «مظلوم پنجم» قصه عکاسی است که ۱۰ قطعه عکس از مکان های مختلف می گیرد و معتقد است که در این عکس ها مضمونی تراژیک نهفته است. این عکس ها از مکان های مختلف جهان و با موضوع ناامنی، جنگ، آوارگان و ... گرفته شده اند. عکاس این عکس ها را در اختیار یک گروه تئاتری قرار می دهد و آنها تصورات وی و مفاهیمی را که در عکس هایش مطرح کرده، بازآفرینی می کنند.

این هنرمند ادمه داد: در نسخه اول این نمایش با توجه به شرایطی که آن دوران وجود داشت عکاس یک مرد بود اما در اجرای جدید این عکاس یک زن است و برخلاف اجرای قبلی که عکس ها متعلق به جنگ ایران و عراق بود این عکس ها از نقاط مختلف جهان گرفته شده اند و مفاهیم گسترده تری را در بر می گیرند.

صابری درباره اجرای این نمایش در دوران اوایل جنگ در سال ۶۲ گفت: در آن زمان هنوز به درستی چرخه تئاتر در کشور راه نیفتاده بود و البته همه اتفاقات و رویدادها نیز تحت تاثیر جنگ تحمیلی قرار داشت. اجرای نمایش «مظلوم پنجم» در آن برهه زمانی اثری تازه و نو محسوب می شد و به این دلیل که موضوع دفاع مقدس را نیز مطرح می کرد مورد استقبال هیات داوران جشنواره تئاتر فجر و مخاطبان قرار گرفت.

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: من از گذشته دغدغه نمایش های ایرانی را داشته ام و علاقمند بودم در این زمینه فعالیت کنم چون معتقدم نباید داشته هایمان را فراموش کنیم. نمایش «مظلوم پنجم» نیز با وجودی که در فرم به پرفورمنس نزدیک است اما جوهره ایرانی دارد و در آن از نمایش های ایرانی چون تعزیه نیز وام گرفته شده است.

«مظلوم پنجم» به نویسندگی و کارگردانی رضا صابری، تهیه‌کنندگی محمد قدس، طراحی حرکت علی براتی و بازی سیروس همتی، صبا کمالی، محسن افشار،‌ علیرضا ناصحی و اجرای حرکات نمایشی با بازی ندا سیاس، رضا راد، سروش کریمی‌نژاد، مهرداد آبجار، میلاد محمدزاده، عاصف جاودان‌فر، محسن لطیفی،‌ عماد قرهی، محمد شهریاردوست، آرما ترابی، فاطیما فعال، محدثه نیلچی و مهسا سیفی از ۲۶ فروردین ماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است.