۵۰۰ كيلو گوشت غير بهداشتی در تاكستان کشف و معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله کلهر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: هرساله با نزديكي به روزهاي پاياني سال تقاضا براي خريد فرآورده هاي خام دامی افزايش پيدا مي كند كه درهمين راستا نظارتهاي بهداشتي دامپزشكي نيز تشديد می شود.

وی افزود: كارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومي اداره دامپزشكي شهرستان تاكستان ازابتداي اسفند ماه سال گذشته تا پايان تعطيلات نوروز ۹۴ با بازديد از مراكز عرضه فرآورده هاي خام دامي، رستورانها، سردخانه هاي سطح شهرستان تاكستان و...، ۵۷۰ كيلو گوشت غير قابل مصرف را در شهرستان تاكستان معدوم واز چرخه مصرف انساني خارج كردند، همچنين با پيگيري اين اداره در ارتباط با منشاء ورود گوشتهاي تاريخ گذشته به شهرستان تاكستان، محموله اي از گوشت منجمد تاريخ گذشته نيز در يكي از شهرستانهاي استان قزوين كشف شد.

كلهر ضمن تشكر از مراجع قضايي وانتظامي تاكستان كه با صدور احكام بازدارنده مانند جريمه نقدي وحبس موجب پيشگيري از انجام تخلفاتي از اين دست مي شوند تشريح كرد: ۴۳۵ كيلو گرم ازگوشتهاي غير قابل مصرف مكشوفه از۲ باب رستوران، يك باب قصابي و يك لاشه غير مجاز در يك واحد مسكوني كشف شد كه بازرسان دامپزشكي با هماهنگي دادستان شهرستان تاكستان وبا حضور مامورين نيروي انتظامي به محل عزيمت ولاشه وادوات كشتار غير مجاز را ضبط ومشخص شد مالک منزل مذكور اقدام به توزيع گوشت در برخي رستورانهاي سطح شهر مي کند.

اين مسئول دامپزشكي تاكيد كرد: اداره دامپزشكي شهرستان تاكستان با عنایت به وظیفه نظارت بهداشتی دامپزشکی بر تولید حمل و عرضه بهداشتی فراورده های خام دامی در راستاي تامین امنیت غذايی و پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک از طریق مصرف فرآورده های خام دامی آلوده با همكاري مراجع ذيربط با هرگونه اقدامي كه سلامت مردم را به خطر بياندازد بدون هيچگونه اغماضي برخورد مي کند.