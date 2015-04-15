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۲۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۴۶

ترابیان به مهر خبر داد:

بارش باران طی روز پنجشنبه در قم/ افزایش دمای هوا از جمعه

بارش باران طی روز پنجشنبه در قم/ افزایش دمای هوا از جمعه

قم - کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم از بارش باران طی روز پنجشنبه در این استان خبر داد.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز هوای قم صاف تا کمی ابری در اواخر وقت همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: امروز سرعت وزش باد بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی و حداقل دمای هوا ۸ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۲۵ درجه خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم گفت: برای فردا پنجشنبه هوا نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: در روز پنجشنبه سرعت وزش باد بین ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی و حداقل دمای هوا ۱۱ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۲۷ درجه خواهد بود.

ترابیان گفت: در روز جمعه هوای قم کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در روز جمعه سرعت وزش باد بین ۴۵ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی و حداقل دمای هوا ۱۱ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۳۱ درجه خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم عنوان کرد: در روز جمعه دمای هوای قم افزایش موقت می‌یابد اما پس از آن اندکی دمای هوا کاهش خواهد داشت.

کد مطلب 2534794

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