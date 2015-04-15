پرداخت شرعی حقوق بخشی از کارمندان کمیته امداد از طریق صدقات

مهدی مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت دو نوع کارمند تحت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان، اظهار داشت: دسته اول افرادی که به طور رسمی در این اداره مشغول به کار شده اند و حقوق آنها از طریق دولت پرداخت می شود و دسته دوم افرادی که به صورت قرارداری فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: در میان نوع دوم از کارمندان که به صورت قرادادی با اداره کل همکاری می کنند حقوق آن دسته از افراد که برای جمع آوری صندوق های صدقات از درب منازل اقدام می کنند بر اساس شرع به نسبت تعداد صندوق های جمع آوری شده حقوق پرداخت می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان بیان داشت: بالاترین سرانه پرداخت صدقات سال گذشته در اصفهان به شهرستان نطنز و پائین ترین آن به شهرستان خمینی شهر تخصیص یافت.

گفت: سرانه پرداخت هر نفر در شهرستان خمینی شهر در سال گذشته ۳ هزار و ۷۳۴ تومان ، هر شهروند اصفهانی ۴ هزار و ۴۸۷ هزار تومان، خوانسار ۶ هزار و ۶۱۳ تومان، خوروبیابانک ۶ هزار و ۷۰۰ تومان و اردستان ۵ هزار و ۹۶۰ تومان بوده است.

وی اضافه کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) اصفهان در سال گذشته ۸۵ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال ۹ هزار طرح اشتغال به نیازمندان پرداخت کرده است.

مجلس آرا گفت: پرداخت صدقه هر اصفهانی درسطح استان ۴ هزار و ۶۶۷ تومان در طول سال گذشته بوده و هر شهروند نطنزی با ۸ هزار و ۲۲۶ تومان بالاترین صدقه را پرداخت کرده است.

مجلس آرا افزود: ۴۲هزار و ۵۰۰ حامی از ۸ هزار و ۲۴۸ یتیم تحت پوشش کمیته امداد حمایت کرده و در سال ۹۳ مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان به حساب ایتام واریز کرده‌اند.