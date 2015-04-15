به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه نیوکاسل تصویر تیم نیوکاسل مربوط به فصل ۰۲-۲۰۰۱ را به همراه زوائد ساختمانی به سطل زباله «سنت جیمز پارک» انداخته اند که این امر جنجال برانگیز شده است. در یکی از این قاب عکس‎ها تصویر تیم نیوکاسل با مربیگری سربابی رابسون به همراه بزرگانی چون آلن شیرر، گری اسپید، شولا آمه‌اوبی و شی گیون به چشم می خورد.

بر پایه گزارش رسانه‌های بریتانیایی، ۳۰ قاب عکس دیگر هم از روی دیوارهای باشگاه جمع شده تا فضا برای عکس‌های تیم جدید باز شود.

تصویر سر بابی رابسون مرحوم در حالی به سطل آشغال انداخته می‎شود که زاغ‌ها با این مربی عصری طلایی را تجربه کردند و حتی مجوز حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را هم کسب کردند. هواداران نیوکاسل در شبکه های اجتماعی اعتراض خود را نسبت به این حرکت باشگاه اعلام کرده اند.

استیو رایث، مسئول باشگاه هواداران نیوکاسل، گفت: این عکس ها می‌توانستند برای امور خیریه به حراج گذاشته شوند. اما وقتی آنها را در سطل زباله می ریزند واقعا ناراحت کننده است. این عکس‌ها مربوط به افسانه‎های باشگاه هستند. در حالیکه باشگاه امروز عملکرد بسیار بدی دارد عکس این افراد که دوران خیلی خوبی داشتند دور ریخته می شود.