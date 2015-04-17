به گزارش خبرنگار مهر، وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از بزرگترین وزارت خانه های کشور مسوولیت آموزش ۱۳ میلیون دانش آموز را بر عهده دارد و بیش از یک میلیون کارمند در این نهاد بزرگ مشغول به فعالیت هستند.

یکی از مشکلات همیشگی این وزارت خانه در همه دولت ها کمبود بودجه است که دولت یازدهم هم از این مسئله مستثنی نیست.

با این وجود این روزها یکی از مهمترین خبر های وزارت آموزش و پرورش لایحه رتبه بندی معلمان است که به بودجه زیادی نیازمند است .

به گفته نوبخت سخنگوی دولت طرح رتبه‌بندی معلمان با اعتبار ویژه ۱۳۵۰ میلیارد تومان از اول مهرماه امسال اجرایی خواهد شد ،همچنین برای همین طرح در سال ۹۵ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این ارقام مازاد بر آن سقف بودجه جاری و عمرانی وزارت آموزش و پرورش است.

در این باره علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بودجه لایحه رتبه بندی در مصوبه دولت آمده و تایید شده است.

وی افزود: انشالله دولت بودجه لایحه رتبه بندی را تامین می کند و اجرای این لایحه ضمانت اجرایی دارد.

به گزارش مهر؛ هیئت دولت در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند سال ۹۳ با رتبه بندی معلمان موافقت کرد که بر اساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می رسد، رتبه بندی حرفه ای می شوند.

مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبه ها قرار می گیرند، به ترتیب از ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال ۱۳۹۴برخوردار می شوند.

همچنین پیرو موافقت دولت هفته گذشته وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس احکام جدید مطابق رتبه بندی، حقوق دریافتی معلمان از ۱۶۰ تا۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و ۱۴ درصد افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۴ نیز به آن اضافه می شود.شاخص های رتبه بندی معلمان را تا شهریور مشخص می کنیم و به تصویب دولت می رسانیم و این لایحه در مهرماه سال ۹۴ عملیاتی می شود.