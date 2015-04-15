تمدید ۲ روزه فصل صید ماهیان استخوانی در مازندران

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل پایین بودن دمای آب دریای خزر و انجام نشدن مرحله چهارم و پنجم تخم ریزی ماهیان، کار صید تا ۲۷ فروردین ماه انجام می شود

وی میزان ماهی استخوانی صید شده در استان را بیش از دو هزار و ۷۰۰ تن اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود این میزان به بیش از سه هزار تن برسد.

وی گفت: در حال حاضر دمای آب پایین است و ماهی‌ها به مرحله چهارم رسیدگی جنسی نرسیده‌اند و با توجه به این شرایط نظر کارشناسان و مراکز پژوهشی شیلاتی استان بر این است که تمدید زمان صید مشکلی برای ذخایر ماهی سفید ایجاد نمی‌کند و زمان صید ماهیان ۱۰ روز تمدید شد.

مدیرکل شیلات مازندران، شمار صیادان دریای خزر در استان را چهار هزار نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد در ۵۳ شرکت تعاونی پره مشغول فعالیت هستند.

حبیب نژاد گفت: امسال ۵۵ میلیون قطعه بچه ماهی نیمه مصنوعی و ۱۰ میلیون بچه ماهی بصورت طبیعی تولید و تکثیر و در رودخانه های استان رهاسازی می شوند.

فصل صید ماهیان استخوانی هرسال از ۱۵ مهرماه شروع و تا ۲۰ فروردین ماه ادامه دارد که امسال تا ۲۷ فروردین تمدید شده است.