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۲۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵

پیر محمدی:

مطالبات پیمانکاران طرف قرار داد شهرداری فرخ شهر پرداخت شد

مطالبات پیمانکاران طرف قرار داد شهرداری فرخ شهر پرداخت شد

شهرکرد - شهردار فرخ شهر گفت: مطالبات پیمانکاران و شرکت های خصوصی طرف قرارداد شهرداری پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی شهرداری فرخ شهر، مرتضی پیر محمدی با اشاره به اینکه مطالبات پیمانکاران و شرکت های خصوصی طرف قرارداد شهرداری فرخ شهر پرداخت شده است، ادامه داد: با فعالیت شبانه روزی پرسنل شهرداری این امر محقق شده است.

وی گفت: همچنين مطالبات پيمانكاران، شركتهاي طرف قرارداد و حقوق و مزاياي پرسنل شهرداري پرداخت شده است و با عقد قرارداد خريد مصالح و كرايه ماشين آلات عمرانی پروژه های شهرداری از جمله پروژه بزرگ بلوار امام رضا (ع) در حال تكميل است.

شهردار فرخ شهر اظهار داشت: لوله، اتصالات و لوازم مورد نياز گاز رساني به مجتمع فن آوران فرخ شهر خريداری ومناقصه اجرای طرح دردستوركار است.

وی افزود: از دیگر اقدامات انجام شده مكاتبه و رايزنی با اداره راه و ترابری و شركت انتقال گاز برای مجوز ورودی به ساختمان بازارچه نو درمحور اصفهان – شهركرد و شن ريزی جاده ها بوده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده شهرداری فرخ شهر برای احداث بازاره در جاده ارتباطی شهرکرد - اصفهان، اظهار داشت: اصلاح اسكلت قديمي ساختمان و ايجاد دو غرفه و نمازخانه، ساخت و نصب درب و پنجره و اصلاح نماي ساختمان و همچنين بهسازی نمای قديمي با اجراي كنيتكس، لكه گيري داخل ساختمان توسط اندود گچ، اجراي ايزوگام پشت بام، رنگ آميزي درب و پنجره ونصب شيشه، اصلاح لوله كشي آب و فاضلاب وروشنايي ساختمان، تعمير محوطه ورودی غرفه ها و اجراي اندود سيمان اطراف محوطه و ورودی ها، نصب تابلو هاي ترافيكی مسيرورودی بازارچه، تهيه و نصب تابلو تبليغاتی سردرب بازارچه، اجراي داربست و نصب چادر جهت غرفه هاي موجود در محوطه، لكه گيري و ترميم ترانشه معابر، شامل لكه گيري و ترميم ترانشه در معابر اصلي به متراژ 700 متر مربع از اقدامات مهم شهرداری برای ساخت بازارچه است.

کد مطلب 2534931

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