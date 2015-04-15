سیاست آموزش و پرورش مدرسه محوری و دانش آموز مداری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مهرزادی در اختتامیه چهارمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم که ظهر چهارشنبه در کانون طه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان از دیگر اقدامات تحت پوشش قرار دادن سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در المپیاد های ورشی است که باید انجام شود.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمن به انحاء مختلف تلاش در نابودی انقلاب اسلامی داشت ولی اکثر این توطئه ها با حضور در صحنه جوانان و رهبری های مدبرانه امام راحل و مقام معظم رهبری خنثی شد.

مهرزادی در ادامه با بیان این که جوانان ایرانی خود را در عرصه های علمی و ورزشی در سطح جهان مطرح کرده اند، گفت: ایران در رشد علمی در رتبه های اول تا دهم جهان قرار دارد که این مهم بیشتر توسط جوانان برومند این سرزمین حاصل شده است.

وی با اشاره به تلاش روز افزون دشمن برای هجوم فرهنگی به کشور گفت: هجمه های دشمن در کشور تاثیر ندارد مگر این که جوانان ما بی هویت شوند و این جوان دیگر یک جوان با هویت ایرانی نباشد.

مهرزادی با بیان این که استکبار جهانی می خواهد جوان ما آدمک خیمه شب بازی باشد که نخ او در جای دیگر است گفت: امروز هجمه عظیم دشمن در بحث مواد مخدر شش هزار شهید را در نیروی انتظامی تقدیم انقلاب کرده است و دشمن از همه سو تلاش دارد جوانان را به کام اعتیاد و مواد مخدر بکشاند .

وی افزود: باید جوانان ما تقویت و توانمند شوند و سبک زندگی ایرانی و اسلامی به آن ها آموزش داده شود و هویت جوان در کشور باز تعریف شود تا جوانان ما در برابر این هجمه ها بیمه شوند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کشور تصریح کرد: خانواده ها و جوانان ما امروز هدف هجمه های دشمن هستند و دشمن می داند که اگر گفتمان و آرمان های انقلاب اسلامی به نسل چهارم و پنجم برسد انقلاب ما مستمر راه خود اتکایی و پیشرفت را طی می کند و به همین دلیل سعی در بی هویت کردن جوانان دارد.

وی با بیان این که پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جوانان امری ملی است و تنها به آموزش و پرورش اختصاص ندارد، گفت: این موضوع کار گروهی و عمومی کشور است و اگر این جوانان از ما گرفته شوند چگونه میراث انقلاب را منتقل کنیم.