دیدگاه دبیر جشنواره فیلم فجر درباره جشنواره «سما»

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضاداد دبیر سی و سومین جشنواره فیلم فجر و عضو هیات داوری جشنواره فیلم «سما» در بخش داستانی و پویانمایی درباره روند برگزاری این جشنواره در سال های آینده گفت: فعالیت های فرهنگی از این دست در سایه استمرار تاثیرگذاری بیشتری دارند.

دبیر جشنواره فیلم فجر که عصر روز 25 فروردین ماه مهمان ویژه جشنواره فیلم کوتاه «سما» بود افزود: شرط ماندگاری جشنواره های موضوعی مانند جشنواره «سما» با رویکرد سبک زندگی اسلامی و ایرانی که همخوان با دغدغه های فرهنگی نیز هستند، ابتدا استمرار در برگزاری و در مرحله بعد داشتن تولیدات خوب در این عرصه است.

این مدیر سینمایی تصریح کرد: بنابراین داشتن حامیان مالی موثر در تولید فیلم‌های موضوعی یک اصل است و در صورت وجود چنین حامیان مالی، جشنواره های موضوعی باید به صورت سالانه برگزار شوند تا بستر تولیدات مناسب بیشتر فراهم شود.

دبیر سی و سومین جشنواره فیلم فجر در پاسخ به اینکه چرا جشنواره «سما» را پذیرفته است؟ گفت: دلیل من برای حضور در هیات داوری جشنواره «سما» این بود که متوجه شدم علاوه بر خودم سه داور دیگر چون مجید شاه حسینی، محمدرضا عباسیان و محمد خزاعی همگی از جمله دبیران جشنواره فیلم فجر در دوره های مختلف بودند. حضور دبیران دوره های مختلف جشنواره فیلم فجر در ترکیب هیات داوری ایده خوبی بود و به بهتر برگزار شدن جشنواره نیز کمک می کرد. ضمن اینکه موضوع جشنواره فیلم «سما» برای من دغدغه و اولویت بود.

رضاداد با اشاره به کیفیت آثاری که مورد داوری قرار داده است، گفت: نکته قابل تامل برای من این بود که هیچ یک از آثار به شکل سفارشی درباره سبک زندگی ساخته نشده بود و چون فیلمساز از نگاه خودش فیلم را ساخته بود ناخودآگاه نشانه های سبک زندگی اسلامی ایرانی را در آن لحاظ کرده بود که به نظر من رسیدن به این نقطه یک حرکت فرهنگی است.

وی در پایان با اشاره به این مطلب که هیچ فیلمی با سفارش موضوع جشنواره ساخته نشده بود، گفت: یکی از اتفاق های خوب در جشنواره «سما» این بود که به هیچ فیلمسازی سفارش تولید با موضوع سبک زندگی اسلامی - ایرانی داده نشده بود. اگر قرار بود آثار به شکل سفارشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شود هم انتخاب ها محدود می شد و هم آثار از کیفیت لازم برخوردار نبودند.

نمایش فیلم کوتاه «راه» در بزرگداشت مجتبی راعی در اختتامیه «سما»

فیلم کوتاه «راه» به کارگردانی دانش اقباشاوی درباره مجبتی راعی در مراسم بزرگداشت این فیلمساز در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه «سما» نمایش داده می شود.

دانش اقباشاوی کارگردان سینمای مستند درباره جزئیات فیلم کوتاه «راه» گفت: مجتبی راعی از جمله فیلمسازان عارف انقلاب اسلامی است که همیشه دوست داشتم فیلم کوتاهی درباره این فیلمساز ارزشمند بسازم و برگزاری بزرگداشت راعی در جشنواره فیلم «سما» این فرصت را به من داد.

وی ادامه داد: هم نفسی و همراهی با مجتبی راعی برای من غنیمت بود و در این فیلم کوتاه نگاه و برداشت خودم نسبت به فیلمساز فیلم تحسین شده و عارفانه «تولد یک پروانه» را روایت کردم.

اقباشاوی با اشاره به روایت فیلم کوتاه «راه» بیان کرد: این فیلم کوتاه گفتگوی من به عنوان یک فیلمساز جوان با مجتبی راعی است و مجموع تصاویر فیلم بیرون از تهران در دل طبیعت گرفته شده است.

کارگردان فیلم «تاج محل» در پایان متذکر شد: به شیوه معمول فیلم هایی از این دست سراغ هیچ یک از دوستان راعی نرفتم و سعی کردم فیلمی بسازم که مبین شناخت خودم از این فیلمساز باشد.

اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه «سما» عصر روز جمعه 28 فروردین ماه ساعت 17 در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.