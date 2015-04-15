۱۰۰خانواده محروم استان البرز امسال صاحب خانه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله ۲۱ تا ۳۱ فرودین ماه دهه حساب ۱۰۰ امام راحل نامیده می شود که در پی فرمان حضرت امام (ره) در سال ۱۳۵۸ افتتاح شد و فعاليت خود را به طور رسمی آغاز كرد.

ماهیت کلی این حساب کمک به محرومین است و تا کنون فعالیت های گسترده ای از محل کمک های مردمی به این حساب در سراسر کشور به انجام رسیده و یکی از فعالیت های عمده آن ساخت مسکن برای نیازمندان است.

فعالیت این حساب در استان البرز از سال ۹۲ به طور جدی آغاز شده و به گفته مدیر این حساب در البرز، با کمک خیرین و نیکوکاران، ۱۰۰ خانوار محروم استان امسال صاحب خانه می شوند.

نیما امید بخش مدیر حساب ۱۰۰ استان البرز در گفتگو با مهر، ضمن ابراز خرسندی از فعال بودن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان البرز گفت: از ابتدای سال ۹۲ به طور جدی کار دریافت کمک های خیرین استان در بحث ساخت مسکن محرومین آغاز شده است که اگر چه هنوز به مبلغ مطلوب حد رفع نیازهای استان نرسیده ایم به روند رو به رشد آن امیدواریم.

با کمک حساب ۱۰۰ امام ۵۰۰ خانوار خانه دار شدند

وی گفت: از جمله وظایف مهم این بخش، تسریع در مدیریت، بررسی و برنامه ریزی جهت جذب مشارکتهای مردمی و ایجاد انگیزه در خیرین و نیکوکاران برای واریز وجه به حساب ۱۰۰ امام (ره) است که در ساخت و ساز برای خانواده های محروم و کم درآمد استفاده می شود. هبه زمین برای ساخت مسکن محرومان نیز از مباحث پراهمیتی است که توسط حوزه حساب ۱۰۰ امام (ره) پیگیری می شود.

وی با اشاره با اتمام هزار و ۲۴۱ واحد مسکونی ظرف دو سال گذشته در استان افزود: دو پروژه ۴۳۲ و ۴۶۴ واحدی در اشتهارد و یک پروژه ۳۴۵ واحدی در نظرآباد تکمیل شده و ۵۰۰ خانوار محروم در آن ساکن شده اند.

مدیر حساب ۱۰۰ امام با اشاره به وابستگی این حساب به کمک های خیرین ضمن درخواست از توجه وِیژه همشهریان به شرکت در امور خیر تصریح کرد: هر ساله مطابق با آنچه که در حساب استانها و تفکیک شهرستانهای استان، کمک مردمی جمع شده باشد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز مبلغ مشابه را به حساب همان استان واریز خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است خیرین بدون اطلاع و توجه به اینکه در هر شهری مبلغ کمک های خود را واریز کنند، پول در همان شهر خرج خواهد شد، از خیرین خواست تا با توجه به هدف و نیت خود، مبالغ را در بانک ملی همان شهر واریز کنند.

واگذاری مسکن های ارزان به محرومین با شرایط ویژه

امیدبخش تاکید کرد: خبر و اتفاق خوشی که در سال جاری رخ خواهد داد، ساخت و تحویل ۱۰۰ خانه ارزان قیمت به نیت اسم حساب از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود که با تسهیلات و شرایط ویژه به متقاضیان شناخته شده واجد شرایط واگذار می شود.

وی تخصیص وام ۱۵ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد، تخصیص سه میلیون تومان بلاعوض از سوی حساب ۱۰۰ امام و یک میلیون تومان کمک خیرین را از جمله وِیژگی های این طرح خواند.

وی تصریح کرد: از آنجا که عمده فعالیت حساب صد امام به مناطق زیر ۲۵ هزار نفر مربوط شده و بالای این تراکم را مسکن مهر انجام می دهد، عمده فعالیت های ما بازسازی روستا ها، مقاوم سازی بناهای روستایی، بازسازی جوی ها و معابر، بازسازی بافت های فرسوده و سند دار کردن املاک روستایی خواهد بود.

امیدبخش با اشاره به پراکندگی روستاهای محرم در تمام نقاط استان از مردم و خیرین تقاضا کرد تا با مشارکت در پروژه های ۱۰۰ امام در توسعه بهسازی وضعیت زندگی محرومین استان فعالیت کنند.

یاری دهندگان حساب ۱۰۰ از مالیات معاف هستند

وی در تشریح فعالیت های این بنیاد از محل حساب ۱۰۰ امام گفت: این حساب مددکاری است که با هر امکان و توانی در رفع معضل بی خانمانی قشر محروم تلاش می کند و گاه فردی را با آوردن تنها پنج میلیون تومان صاحب خانه کرده است. وام های کم بهره و خیرینی که ضمانت پرداخت کنندگان را بر عهده می گیرند و یا اهدای زمین یا پذیرش هزینه ساخت بنا در زمینی که متعلق به خود فرد است از جمله فعالیت های امدادی این بنیاد است.

وی تصریح کرد: بسیاری از محرومینی که به واسطه حساب ۱۰۰ امام صاحب خانه شده اند حتی در کمیته امداد ثبت نام نشده و عضو بهزیستی هم نیستند اما با تلاش گروههای تحقیق و مطالعاتی کمیته واگذاری، شناسایی شده ثبت نام و در لیست قرار گرفته اند.

حساب صد امام با شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی کشور قابل پرداخت است و یاری دهندگان این حساب از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهند بود.