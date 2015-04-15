تیم فوتبال سپاهان کار بسیار دشواری مقابل سرخپوشان دارد

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط بازی فردای تیمش مقابل پرسپولیس تهران و عملکرد تیم اصفهانی در این بازی اظهار داشت: به نظر من فرقی نمی‌کند که تیم پرسپولیس در بالای جدول رده‌بندی قرار داشته باشد یا خیر زیرا این مسابقه همیشه برای خود حساسیت بسیاری داشته است.

وی با اشاره به عملکرد پرسپولیس در بازی‌های اخیر این تیم افزود: تیم پرسپولیس تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود و بازی مقابل این تیم بسیار دشوار خواهد بود.

مدافع تیم سپاهان درباره شانس قهرمانی تیمش در بازی‌های آینده تصریح کرد: به نظر من در حال حاضر که ۵ بازی مانده، فرقی نمی‌کند با چه تیمی بازی می‌کنیم زیرا امتیاز این بازی برای ما مهم است.

وی افزود: برای کسب امتیاز در ۵ بازی آینده باید ۱۵ امتیاز کسب کرده و پیروزی این مسابقات را ازآن خود کنیم تا بار دیگر قهرمان لیگ برتر شویم.

احمدی درباره بازی هفته گذشته سپاهان مقابل تراکتورسازی تبریز نیز خاطرنشان کرد: به نظر من در این مسابقه بچه‌ها خیلی خوب کار کردند و در طول بازری سرتر از تراکتور بودیم و در نهایت نیز به هدف خود که پیروزی بود، رسیدیم.