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۲۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

لدنی نژاد مطرح کرد:

حوزه آب شرب کهگیلویه و بویراحمد باکمبود زیرساختها مواجه است

حوزه آب شرب کهگیلویه و بویراحمد باکمبود زیرساختها مواجه است

یاسوج – مدیرعامل آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: حوزه آب شرب این استان با کمبود زیرساختها مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لدنی نژاد ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان افزود: این مسئله موجب بروز مشکلاتی در این استان پرآب کشور شده است.

وی با بیان اینکه خشکسالی وضعیت آب و سفره های زیر زمینی را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار داشت: در حال حاضر کمبود منابع آبی به عنوان یکی از مشکلات جدی در دنیا و کشور مطرح است.

لدنی نژاد به کاهش بارشها در کشور طی سال زراعی جاری اشاره کرد و گفت: کاهش سطح منابع آبی زیر زمینی موضوع صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت این کالای باارزش را دوچندان کرده است.

وی فرسودگی شبکه های آبرسانی و فقدان برخی  زیرساخت ها از جمله مشکلات این بخش عنوان کرد و اظهار داشت: به رغم کمبود اعتبارات به دنبال رفع این مشکلات با مدیریت صحیح هستیم.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری تقویت زیرساخت های تامین آب شرب در نقاط مختلف استان را از اولویت های اصلی آب و فاضلاب شهری استان دانست و گفت: تغییر نگاه به مصرف آب شرب و اصلاح الگوی مصرف آب نیز از دیگر برنامه های است که آب و فاضلاب شهری در دستور کار خود قرار داده است.

لدنی نژاد همچنین به آب شرب شهر یاسوج اشاره کرد و بیان داشت: تامین آب شهر یاسوج از رودخانه بشار و تامین آب مناطق مهریان، بلهزار و مادوان از رودخانه مهریان در دستور کار است.

کد مطلب 2535094

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