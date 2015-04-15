روز پرمدال نونهالان تکواندو ایران در چین تایپه

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 127 تکواندوکار از 17 کشور صبح امروز به میزبانی چین تایپه در سالن "دانشگاه تایپه" آغاز شد که در روز نخست هشت تکواندوکار کشورمان به دیدار رقبای خود رفته و موفق به کسب هفت مدال طلا و نقره شدند. یلدا ولی نژاد دور نخست به قزافستان در وزن 41- کیلوگرم باخت و حذف شد.

اما هفت تکواندوکار دیگر راهی بازی شده و حاصل این تلاش چهار طلا و سه نقره بود. مهلا مومن زاده ، مبنیا نژاد حامد اصغری و امیر ولی پور چهار مدال طلا ، فاطمه عبادوز ، علی نور محمدی و محمد حسین زاهدی هم سه مدال نقره به خود اختصاص دادند.

در وزن 37- کیلوگرم مبينا نژاد به مدال طلاي دست يافت. این تكواندوكار شايسته كشورمان پس از يكدور استراحت، برابر مالزي با نتيجه 44 بر يك به برتري رسيد و راهي فينال شد. نژاد در مرحله فينال رو در روي كره جنوبي قرار گرفت كه در مبارزه اي جذاب و ديدني 23 بر 8 برنده از شياپ چانگ خارج شد و مقتدرانه بر سكوي قهرماني ايستاد.

مبینا نژاد بعد از کسب مدال طلا در کنار سروی نایب رئیس فدراسیون تکواندو

دومین مدال طلای تیم دختران نونهال را مهلا مومن زاده در وزن 33- كيلوگرم به دست آورد. مومن زاده که سال قبل مدال طلاي مسابقات قهرماني جهان را نيز در كارنامه خود به ثبت رسانده بود براي رسيدن به سكوي قهرماني آسيا، ابتدا ازبكستان را 7 بر صفر از پیش رو برداشت و سپس برابر هند با نتيجه 30 بر پنج صاحب پیروزی شد و راهی بازی نهایی شد. وی در جدال برای کسب مدال طلا در يك مبارزه يك طرفه، تكواندوكار فيليپين را 22 بر 2 شكست داد و بر سكوي قهرماني ايستاد.

فاطمه عبادوز در وزن 29- كيلوگرم صاحب مدال نقره شد. وی براي رسيدن به فينال وزن اول دختران، فيليپين و چين تايپه را به ترتيب با نتايج 12 بر 2 و 16 بر يك شكست داد اما در فينال و در یک رقابتي نزديك نتيجه را 2 بر يك به تكواندوكاری از قزاقستان واگذار كرد و صاحب به مدال نقره دست پیدا کرد.

در بخش پسران هر چهار تکواندوکار ایران راهی بازی پایانی شدند. امیر ولی پور اولین فینالیست تیم پسران بود که طلاي وزن 33- كيلوگرم را از آن خود کرد. وی پس از اينكه برابر نمايندگان فلسطين (8-4) و ازبكستان (18-6) صاحب پيروزي شد، در فينال هم تکواندوکاری از کره جنوبي در راند طلايي شکست داد و قهرمان شد.