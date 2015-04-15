دو انتصاب آسیایی برای کوراش ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون کوراش آسیا، کوروش خسرویار رئیس هیئت جودو استان خراسان شمالی را به عنوان مسئول برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا کوراش انتخاب کرد. خسرویار، علاوه بر مسئولیت ریاست هیئت جودو، عضو کمیسیون داوری جهانی کوراش است و مدرک داوری سه ستاره دارد.

رقابتهای قهرمانی کوراش آسیا طی روزهای 5 و 6 اردیبهشت به میزبانی بیروت لبنان برگزار می شود و تیم های ملی ایران در دو بخش مردان و زنان با ترکیبی کامل در این پیکارها شرکت خواهند کرد.

این کنفدراسیون همچنین مسئولیت برگزاری رقابتهای کوراش در بازیهای ساحلی آسیا را به نماینده دیگری از کوراش ایران سپرد. در خصوص برگزاری پنجمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی آسیا جلسه در محل این کنفدراسیون تشکیل و طی آن رضا نصیرنژاد از ایران با تایید شورای المپیک آسیایی، به عنوان مسئول فنی برگزاری رقابتهای ساحلی که قرار است به میزبانی ویتانم برگزار شود، انتخاب شد.

نصیرنژاد هم اکنون سمت نایب رئیسی در کنفدراسیون کوراش آسیا و ریاست کمیته داوران فدراسیون جهانی کوراش را برعهده دارد.

کوراش، در سال 2014 برای اولین بار به رشته های آسیایی اضافه شد و تیم ملی ایران با ترکیب 5 ورزشکار موفق شد به عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها دست یابد.