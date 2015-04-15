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۲۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۳۲

با حضور وزیر صنعت و معدن؛

آزمایشگاه مرکزی سبحان دارو در گیلان افتتاح شد

آزمایشگاه مرکزی سبحان دارو در گیلان افتتاح شد

رشت - آزمایشگاه مرکزی شرکت سبحان دارو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشگاه مرکزی شرکت سبحان دارو عصر چهارشنبه و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.

در این مراسم محمد رضا نعمت زاده با اشاره به عمر ۷۰ ساله تولید دارو در کشور بیان کرد: انتظار می رود که صنعت داروی کشور در ارتباط با تولید دارو، کارهای بنیادی و موثری انجام دهد.

وی افزود: در حال حاضر مواد اولیه دارویی کشور از سایر کشورها به خصوص کشورهای آسیایی وارد می شود.

نعمت زاده ادامه داد: با باز شدن درهای بین المللی می توانیم در زمینه تولید مواد اولیه برای ساخت دارو حضور موثرتری داشته و علاوه بر تامین نیاز مصرفی کشور، به صادرات هم فکر کنیم.

وی با توجه به پتانسیل موجود در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وصنعتی در کشور گفت: توان نیروهای داخلی در زمینه تولید دارو بالا است و انتظار حرکت روبه جلو وجود دارد.

در این مراسم همچنین مدیرعامل شرکت سبحان دارو اظهار داشت: این شرکت از سال ۶۱ در زمینه تولید دارو فعالیت می کند که با حجم تولید سالانه ۲.۵ میلیارد عدد دارو، جایگاه ویژه ای در صنعت داروسازی کشور دارد.

اکبر برندگی با اشاره به هدف راه اندازی آزمایشگاه مرکزی این شرکت افزود: در این آزمایشگاه مواد موثره دارو مورد آزمایش قرار می گیرد تا کیفیت داروها پس از تولید نیز در پایش مستمر باشد.

گفتنی است آزمایشگاه مرکزی سبحان دارو با صرف هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بخش ساختمان، ۱ میلیارد تومان در بخش تاسیسات و ۶۰۰ میلیون تومان در بخش تجهیزات به بهره برداری رسیده است.

 

کد مطلب 2535145

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