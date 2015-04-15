فیلم/ ستاره های چلسی در چالش کمپانی خودروسازی آئودی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 2012 باشگاه چلسی با کمپانی خودروسازی آئودی یک قرارداد سه ساله حامی مالی به امضا رساند تا این کمپانی خودروهای بازیکنان و کادر فنی باشگاه را تاکین کند. در همین جهت بازیکنان چلسی در چالشی که این کمپانی در نظر گرفته بود شرکت کردند که از آن جمله می توان به ضربه زدن به توپ و انداختن آن به داخل صندوق عقب اتومبیل و تنیس فوتبال و استفاده از خودرو به عنوان تور نام برد.