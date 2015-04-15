به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش پس از خروج از فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران در خصوص صحبت های دیروز خود که اعلام کرده بود با من مثل یک گروگان برخورد می‌شود، گفت: آن صحبت های برای دیروز بود و امروز صحبت های جدیدی ندارم. فایل صوتی و تصویری صحبت های دیروزم موجود است و نمی خواهم که در این باره حرف بزنم.

وی در خصوص آغاز کار برای بازیهای مقدماتی جام جهانی افزود: تنها چیزی که می توانم بگویم این است که کار شروع شده است و دیگر هیچ صحبتی در این باره ندارم.

کی روش در خصوص جلسه ای که با کفاشیان داشت تصریح کرد: نمی توانم در این مورد حرفی بزنم. اکنون باید زمان بدهیم و بهتر است که صبر داشته باشیم و سکوت کنیم و ساکت بمانیم تا به تیم ملی کمک شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در تیم ملی خواهید ماند یا خیر تصریح کرد: الان زمان صحبت کردن در این باره نیست باید زمان ایجاد شود و فرصت مناسب برای صحبت کردن بوجود بیاید. فقط می توانم بگویم که مقداری سعی نیاز داریم.