آغاز راه سخت آزادکاران برای المپیک/ ریسک بالایی که جواب داد

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر سال گذشته، بحث حضور در جام جهانی کشتی آزاد آمریکا و حفظ و تکرار قهرمانی شاگردان خادم، داغ ترین سوژه محافل کشتی بود. در اين بين موافقان و منتقدان فدراسیون کشتی هر کدام نظر خودشان را مطرح و به نوعی نتایج پیش رو را پیش بینی می کردند. اما آنچه بیش از همه مورد بحث و مناقشه بود، حضور برخی جوانان کم تجربه در ترکیب تیم اعزامی به آمریکا بود که رسول خادم با ریسک بالایی آنها را در ترکیب تیم ملی قرار داد.

بدين ترتيب کادر فنی ترجیح داد، رقابتهای جام جهانی آمریکا را با تمام اهمیت و حساسیت‌های موجود به میدانی برای کسب تجربه جوانان و آینده سازان تبدیل کند، حتی اگر نتیجه لازم کسب نشود و نوار قهرمانی‌های متوالي سه سال گذشته ایران در جام جهانی آمريكا قطع شود.

یونس سرمستی، ایمان صادقی، بهنام احسان پور، حسن یزدانی، پیمان یاراحمدی و علیرضا کریمی، همان جوانانی بودند که به رغم کسب افتخارات مختلف در رده سنی خود، تجربه چندانی در رده بزرگسالان نداشتند و حالا باید با اعتماد خادم و همکارانش در یکی از حساس‌ترین مسابقات ملی خود به میدان می رفتند. از سویی دیگر جوانان دیگری همچون سید احمد محمدی، مرتضی رضایی قلعه و محمدحسین محمدیان هم در ترکیب تیم ملی ایران قرار گرفتند که نسبت به نفرات قبلی از تجربه بیشتری برخوردار بودند و شاید می شد آنها را کمی باتجربه تر خواند.

کادر فنی در کنار این جوانان کم تجربه اما با انگیزه، آزادکاران باتجربه و عنوان‌داری همچون مسعود اسماعیل پور، میثم مصطفی جوکار، رضا یزدانی، کمیل قاسمی و پرویز هادی را هم در لیست اعزام قرار داد تا در نهایت ترکیب تیم ملی با دو فاکتور انگیزه و تجربه تشکیل و اعزام شود.

ستاره‌هایی که خوش درخشیدند

تیم کشتی آزاد ایران پس از کسب سه برد متوالي برابر تیمهای بلاروس، ترکیه و آذربایجان در مرحله گروهی و سپس پيروزي شیرین و ارزشمند برابر تيم آمریکا توانست چهارمین قهرمانی متوالی خود در جام جهانی را جشن بگیرد، اما آنچه بیش از هر چیز دیگر باعث شور و امید اهالی کشتی شد، درخشش جوانان بی ادعا اما توانمندی بود که توانستند جایگاه خود را در عرصه ملی تثبیت کنند و از هم اكنون به جانشينان بلامنازع بزرگان كشتي ايران بدل شوند.

به عنوان مثال بايد به بهنام احسان پور اشاره كرد كه مي توان او را ستاره وزن ۶۱ کیلوگرم جام جهانی و حتی برترین کشتی گیر تیم ملی ایران خواند. این جوان بهشهری که سال ۲۰۱۲ قهرمان جوانان جهان شده بود، توانست در هر ۴ مبارزه خود در برابر قهرمانان جهان و المپیک بدرخشد و باعث بهت و حیرت تمامی کارشناسان و حریفان شود.

نقطه اوج درخشش احسان پور، غلبه بر حاجی علی‌اف آذربایجانی و کلمن اسکات آمریکایی از قهرمانان بزرگ و عنوان دار وزن ۶۱ کیلوگرم جهان بود که به واقع همه را با تكنيك و غيرت ناب ايراني خود شگفت زده کرد. این جوان مازنی با کسب پیروزی‌های ارزشمند نه تنها جایگاه تثبیت شده‌ای در تیم ملی برای خود كسب کرد، بلکه خیال رسول خادم و همکارانش تا رقابتهای جهانی و المپیک ۲۰۱۶ برزیل را هم آسوده کرد.

اما احسان پور جوان و آينده دار، تنها ستاره تیم ملی ایران نبود، چراکه حسن یزدانی قهرمان جوانان جهان نیز از دیگر ستاره های نوظهور کشتی ایران محسوب می شد که با دوبنده وزن ۷۰ کیلوگرم به میدان رفت و حریفان مدعی خود را یکی پس از دیگری به زانو در آورد. یزدانی با درخشش در جام جهانی آمریکا نه تنها برای حریفان خارجی خود خط و نشان کشید، بلکه پشت حریفان داخلی را نیز به لرزه درآورد تا نشان دهد پس گرفتن دوبنده تیم ملی از او کار چندان ساده ای نیست.

در این بین باید به سید احمد محمدی در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز اشاره کرد. این جوان مازنی در جام جهانی سال گذشته در آمریکا خودی نشان داد و سپس در رقابتهای جهانی ۲۰۱۴ ازبکستان با کسب مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی، توانست به یک کشتی گیر جوان، اما ششدانگ تبدیل شود. محمدی در جام جهانی موفق شد طغرل عسگراف، قهرمان نامدار آذربایجانی را در یک کشتی پر افت و خیز شکست دهد و امتیازات با ارزشی نصیب تیم ملی ایران کند. مطمئنا محمدی هم می تواند یکی از امیدهای ما در رقابتهای جهانی و المپیک محسوب شود و روزهای طلایی و درخشانی را در پیش داشته باشد.

مردانی که غیرت به خرج دادند

از درخشش آزادکاران جوان و باانگیزه تیم ملی که بگذریم، باید به نفرات باتجربه تر و عنوان‌داری اشاره کرد که به واقع با شرایط خاصی به میدان رفتند و غیرت به خرج دادند. محمدحسین محمدیان دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی ۲۰۱۴ ازبکستان یکی از همین نفرات باتجربه‌تر اما جوان بود که با نظر رسول خادم در یک وزن بالاتر به میدان رفت و انصافا هم در وزن غیر تخصصی خود کشتی های خوبی گرفت. محمدیان با نظر کادر فنی از وزن ۸۶ کیلوگرم به وزن ۹۷ کیلوگرم رفت تا در کنار رضا یزدانی نامدار و باتجربه، یاری‌رسان تیم ملی در جام جهانی باشد.

مطمئنا رویارویی وی با حریفانی که حدود ۱۰ کیلو از او سنگین‌تر و در عمل بسیار باتجربه تر بودند، کار سخت و دشواری محسوب مي شد که محمدیان توانست از پس آن بر آید. فرزند خلف عسگری محمدیان در جام جهاني آمريكا در دو کشتی به میدان رفت که در نخستین مبارزه، حریفی از ترکیه را از پیش رو برداشت و سپس در فینال به مصاف جک وارنر قهرمان المپیک از آمریکا رفت.

آزادکار جوان و آینده‌دار ایران در دیدار فینال در برابر حریف بسیار توانمند و باتجربه آمریکایی به هیچ وجه ناامید و از پیش باخته ظاهر نشد و حتی تا ۱۰ ثانیه مانده به پایان مبارزه نيز با نتیجه ۳ بر یک از حریف پیش بود. به هر حال تجربه و قدرت بدنی بالاي وارنر باعث شد محمديان در یک لحظه اسیر حملات پیاپی حریف شود و دو امتیاز از دست بدهد تا بازنده این دیدار حساس و نفسگیر باشد. مطمئنا اگر محمدیان می توانست وارنر را در این کشتی حساس و نفسگير شکست دهد، تیم ایران زودتر از مبارزه مردان سنگین وزن، قهرمان جام جهاني می شد و كار به دلهره و استرس مبارزه كميل قاسمي و زاچ ري آمريكايي كشيده نمي شد.

در كنار محمد حسين محمديان كه يك وزن بالاتر به مصاف حريفان رفت،‌بايد به مسعود اسماعيل پور نيز اشاره كرد كه او هم با احترام به نظر كادر فني در يك وزن بالاتر يعني وزن ۶۵ كيلوگرم به ميدان رفت. نايب قهرمان رقابتهاي جهاني ۲۰۱۴ ازبكستان در رقابتهاي جام جهاني در ديدار برابر حريفاني از تركيه و آمريكا به ميدان رفت و به رغم سبك بودن نسبت به حريفان، كشتي اول را برد و كشتي دوم را در عين شايستگي در مقابل حريف عنواندار آمريكايي واگذار كرد. در حاليكه اسماعيل پور مي توانست در همان وزن اصلي خود و در ۶۱ كيلو به ميدان برود و پيروزيهاي بيشتري براي ايران كسب كند،‌ با احترام به نظر كادر فني و با غيرت و افتادگي هميشگي با حريفاني سنگين‌تر از خود مصاف كرد تا نشان دهد در عين توانمندي و عنوان داري،‌مطيع نظر مربيانش است.

اما اين پايان كار مردان تيم ملي ايران در آمريكا نبود،‌ چرا كه رضا يزداني نيز مردانگي به خرج داد و به رغم مصدوميت جدي از ناحيه كمر و درد فراوان، به كمك تيم ملي آمد و در كنار همقطارانش به ميدان رفت. يزداني هيچ تعهد و اجباري براي حضور در جام جهاني نداشت اما از همان ابتدا اعلام كرد احساس نياز تيم ملي به او،‌ اجازه مرخصي و غيبت در جام جهاني را به وي نمي دهد و بايد در كنار ملي پوشان براي كسب قهرماني تلاش كند.

شايد كمتر كسي بداند كه رضا يزداني به دليل درد شديد كمر با كمربند طبي به آمريكا اعزام شد و حتي در حين پرواز طولاني مدت تا مقصد نيز همچنان تحت اقدامات درماني قرار داشت. به هر حال او در ديدار با حريف بلاروس توانست ۱۰ بر صفر پيروز ميدان باشد،‌اما در مصاف با شريف شريف‌اف قهرمان جهان و المپيك از آذربايجان به دليل درد شديد از ناحيه كمر،‌ حرفي براي گفتن نداشت و با قبول شكست، رويارويي انتقامي را به ديدار احتمالي در رقابتهاي جهاني آتي موكول كرد. هر چند يزداني در مصاف با شريف‌اف آماده و قبراق باخت، اما چيزي از ارزش‌هاي او كم نشد و نشان داد حاضر است براي منافع ملي حتي از نام و اعتبار خود نيز بگذرد و به مصاف هر حريفي برود.

تير خلاص قهرماني در جدال سنگين‌وزن

كميل قاسمي و پرويز هادي به عنوان اصلي ترين نفرات حال حاضر سنگين وزن كشتي آزاد ايران به جام جهاني اعزام شدند. ابتدا پرويز هادي در نخستين ديدار ايران در جام جهاني به راحتي از سد حريف بلاروس گذشت و سپس نوبت به كميل قاسمي رسيد تا در دومين ديدار ايران، حريف تركيه اي خود را شكست دهد. قاسمي در اين ديدار براي رويارويي با طاها آكگول به ميدان آمد تا بتواند انتقام شكست رقابتهاي جهاني ازبكستان را از او بگيرد كه ترك ها ترجيح دادند در جام جهاني آمريكا از تانجو گميجي استفاده كنند.

در سومين مصاف ايران در مرحله گروهي،‌پرويز هادي به مصاف ماگومدوف آذربايجاني رفت و موفق شد با قدرت بدني بالا و مثال زدني خود با نتيجه ۱۳ بر ۲ اين حريف را از پيش رو بردارد. سژس نوبت به كميل رسيد تا در ديدار فينال رو در روي زاچ ري آمريكايي قرار گيرد. ديداري كه سرنوشت قهرمان را تعيين مي كرد و هر نتيجه اي مي توانست در عملكرد و نتيجه گيري دو تيم ايران و آمريكا تاثير گذار باشد. دارنده مدال برنز المپيك لندن و نايب قهرمان جهان در اين ديدارحساس هم موفق ظاهر شد و با غلبه بر حريف مهر قهرماني را پاي كارنامه تيم ملي ايران در جام جهاني ۲۰۱۵ آمريكا بزند. بدين ترتيب نفرات سنگين وزن كشتي آزادا هم نمره قبولي گرفتند و بدون باخت توانستند امتيازات لازم براي قهرماني ايران را كسب كنند.

نمره قبولي شاگردان خادم و دورخيز براي المپيك

پرونده رقابتهاي جام جهاني ۲۰۱۵ آمريكا با ثبت چهارمين قهرماني متوالي آزادكاران ايران بسته شد،‌ اما آنچه مسلم است،‌ نتايج بدست آمده و كشتي‌هاي پر افت و خيز شاگردان خادم نشان داد كشتي ايران همچنان مدعي اصلي قهرماني جهان محسوب مي شود. آزادكاران جوان و باانگيزه در كنار مردان باتجربه و عنوان‌دار تيم ملي ثابت كردند هنوز حرفهاي زيادي براي گفتن دارند و اهالي كشتي بايد همچنان منتظر درخشش آنان در رقابتهاي جهاني ۲۰۱۵ لاس وگاس و بازيهاي المپيك ۲۰۱۶ ريو برزيل باشند.