به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بااشاره به اینکه اخلاق در تمام فعالیت های نیرو های انتظامی رعایت شود، اظهار داشت: مجموعه نیروی انتظامی باید روحیه خوش رویی، خوش گفتاری و خوش برخوردی در خود تقویت کنند.

وی افزود: نیروی انتظامی همواره باید هم مظهر اقتدار و نظم و هم مظهر مهربانی، رافت و رحمت در جامعه باشد، تصریح کرد: با توجه به ارتباط مداوم و مستمر نیروی انتظامی با آحاد مردم، اخلاق مداری در این مجموعه حرف اول را می زند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۹۴ از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امسال به نام سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است و ملت و دولت خطاب اصلی این شعار هستند که باید بتوانند در این راستا تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: باید تلاش کنیم که مردم و مسئولان در مسیر این شعار سال گام بردارند و حرکت در این مسیر یکی از اهداف اصلی تقویت وحدت جامعه است.

امام جمعه شهرکرد در ادامه رضایتمندی مردم از مجموعه نیروی انتظامی را تا حدودی قابل قبول دانست و اظهارکرد: رضایت‌مندی مردم از مجموعه نیروی انتظامی قابل مقایسه با رضایتمندی آنان از دیگر دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیست؛ البته گلایه‌هایی هم وجود دارد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام تاکید کرد: انسانها باید تلاش کنند در مسیر الهی گام بردارند و همیشه خود را برسی کنند و اعمال خود را مورد سنجش قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: باید تلاش کنیم که رفتارمان در تمام مواقع در راستای معارف دین باشد و مسیر حرکتمان در راستای دستورات قرآن وتعالیم انبیا و امامان باشد.