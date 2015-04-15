رصد ۱۰۸۰ معامله دولتی توسط بازرسی لرستان/ مناقصات ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا انصاری عصر چهارشنبه در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران اظهار داشت: نظارت بر معاملات دولتی از قبیل مزایده ها و مناقصه ها از وظایف محوری و اثر بخش سازمان بازرسی کشور است.

وی عنوان کرد: نفس معاملات دولتی به نحوی است که این معاملات از ابهامات زیادی برخوردار هستند و تفاسیر متعددی از نحوه شکل گیری آن ها صورت می گیرد.

مدیرکل بازرسی استان لرستان به اقدامات این سازمان در رابطه با نظارت بر معاملات دولتی طی سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: این سازمان طی سال ۹۳ و در بحث نظارت بر معاملات دولتی اعم از معاملات خرد و کلان نماینده خود را به تمام معاملات اعزام و همه معاملات استان زیر نظر دقیق سازمان بازرسی بوده اند.

انصاری اظهار داشت: از تعداد هزار و ۸۰ معامله دولتی که سازمان بازرسی استان در سال گذاشته بررسی کرد تعداد زیادی از آنها در حوزه اتاق بازرگانی بوده است.

بنابراین گزارش رئیس دادگستری لرستان از مدیرکل بازرسی استان خواست مناقصه های مربوط به سال گذشته را ارزیابی کنند و در صورت مشاهده سوء جریان مراتب را به دادگستری اعلام کنند.