مشارکت بیش از ۳ میلیون دانش آموز در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی عصر چهارشنبه در گردهمایی معاونین پرورشی و تربیت بدنی، کارشناسان و مربیان تربیت بدنی استان گلستان سخنانش را با تبیین سیاست جهت گیری های وزارت آموزش و پرورش آغاز کرد و گفت: شما دبیران ورزش باید بدانید اگر طرح های مختلفی در جرگه فعالیت های ما قرار می گیرد و یا طرح هایی که در سنوات گذشته اجرا می شده، کنار گذاشته می شوند چه علتی دارد؟

حمیدی افزود: سیاست هایی که برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست های کلی مقام معظم رهبری در این حوزه است و همچنین برنامه های وزیر در حوزه جدید آموزش و پرورش به ما راه را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه در سند تحول از مدرسه به عنوان کانون تحول نام می بریم پس باید بدانیم مدرسه محوری و دانش آموزمداری جزو سیاست های بدون تغییر ما است.

وی تصریح کرد: فراگیر کرده فعالیت ها و اختصاص پروژه هایی که تنها به عده ای از افراد خاص اختصاص داده می شد جای خود را به پروژه هایی داده است که ۱۲ میلیون دانش آموز را مورد هدف قرار می دهد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از اخلاق مداری به عنوان سیاست دیگر سند تحول نام برد و گفت: در سند تحول به مسئله تعلیم و تربیت اشاره شده است و بنابراین باید اخلاق محوری فعالیت ها را به عنوان سیاستی دیگر نام ببریم.

حمیدی با بیان اینکه تعلیم و تربیت تک سازمانی نیست افزود: مبحث تعلیم و تربیت تنها از طریق آموزش و پرورش پیش نمی رود بلکه مشارکت دانش آموزان و نهضت داوطلبی در ورزش و سلامت را مطالبه می کند.

وی از مشارکت والدین و اولیا مدرسه به عنوان سیاست غیر قابل تغییر نام برد و اظهار کرد: به همین دلیل امروز تفاهم نامه ای از سوی وزارت آموزش و پرورش با وزارت های ورزش و جوانان و بهداشت و همچنین سازمان محیط زیست به امضا رسید.

وی افزود: به عنوان مثال در تفاهمنامه با وزارت ورزش آورده شده است تمام کلاس های آموزش داوری و مربیگری با هزینه مدرس قابل اجرا است و مربی هزینه ای پرداخت نمی کند.

فعالیت های ما باید مورد رضایت دانش آموزان قرار بگیرد

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به لزوم رضایت دانش آموزان از کیفیت خدمات اشاره و تصریح کرد: باید فعالیت هایی انجام دهیم که دانش آموز از انجام آن لذت ببرد و ابراز رضایت کند.

مهرزاد حمیدی به برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای اشاره کرد و گفت: ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز تحت پوشش فعالیت های المپیاد ورزشی درون مدرسه ای قرار گرفته اند.

حمیدی افزود: زیباترین نهضت داوطلبی در کشور در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای نشان داده می شود و مشارکت والدین موجب کاهش فاصله خانواده با مدرسه شده است.

وی تصریح کرد: محاسبه تخمینی ما نشان می دهد مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی استانداری، شهرداری، والدین و مدیر مدرسه به المپیادها اختصاص یافته است درحالی که کل بودجه سال گذشته ما ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی به اجرای طرح کانون های ورزشی درون مدرسه ای اشاره و بیان کرد: کلیات طرح کانون های ورزشی نهایی شده و هفته آینده ابلاغ خواهد شد. بر اساس آن یک مدرسه محوری با معلمانی که در یک رشته ورزشی فعالیت می کنند، کانونی را تشکیل می دهد که در نهایت موجب ترقی دانش آموزان می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در پایان به بحث سلامت دانش آموزان اشاره و اظهار کرد: ساماندهی ۴۰ هزار بوفه مدارس به حوزه سامان دانش آموزی واگذار شده است که هدایت بهداشتی آن بر عهده ما است و تنها ۲ درصد مدارس از ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش تخطی کرده اند.

حمیدی افزود: سلامت دهان و دندان یکی از طرح های تحول سلامت است که بر اساس آن دانش آموزان تا مدت ۱۲ سال تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.