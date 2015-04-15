البرزی ها گرایش بالایی به طب سنتی و ایرانی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درفشی در آیین افتتاح نخستین سلامتکده طب سنتی در استان البرز که بعد از ظهر امروز چهارشنبه با حضور معاون وزیر بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه طب سنتی نقش مهمی در سلامت مردم دارد، گفت: آمارگیری هایی در استان البرز انجام شده که نشان می دهد مردم این استان گرایش بالایی به استفاده از طب سنتی برای درمان بیماریها دارند.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد صنعت دارویی کشور در استان البرز فعالیت می کند، یادآور شد: اکنون ۳۵۰ داروخانه در البرز فعالیت می کنند و ۷۰۰ عطاری نیز به صورت غیررسمی فعالند که این امر نشان از اقبال مردم به طب سنتی است.

درفشی ادامه داد: باتوجه به علاقه بالای مردم به طب سنتی و ایرانی تشکیل شورای سیاستگذاری طب سنتی در دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و پس از تدوین آیین نامه ای برای بخش آموزش و درمان و با گذشت ۲۰ جلسه در دانشگاه علوم پزشکی البرز، تصمیم به راه اندازی معاونت طب سنتی گرفته شد.

۷۰ درصد صنعت دارویی کشور در البرز فعال است

وی تا کید کرد: تشکیل معاونت طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی با هدف هویت بخشی بیشتر به فعالیت طب سنتی انجام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در این ارتباط پنج نفر از متخصصان طب سنتی جذب شدند و طب سنتی به عنوان یکی از دروس عمومی دو تا چهار واحدی وارد دروس تمام دانشجویان رشته های پزشکی شد و دانشجویان نیز علاقه فراوانی به این درس نشان دادند تا جایی که تصمیم گرفته شد طب سنتی به صورت کلاسیک و کاملا علمی آموزش داده شود.

به گفته درفشی اکنون در استان البرز ۸۰۰ متخصص در رشته های مختلف،د هزار و ۵۰۰ پزشک عمومی و بیش از ۸۰ تولید کننده مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی فعالیت می کنند.