امیرعبداللهیان:مناسبات نزدیک مصر با مردم یمن مورد حمایت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان با اشاره به "شرایط حساس منطقه و جایگاه مهم و تأثیرگذار مصر در جهان اسلام و دنیای عرب"، اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران، امنیت منطقه را در قالب یک مجموعه به هم پیوسته در نظر گرفته و امنیت کشورهای منطقه را متأثر از همدیگر و حلقات تکمیلی می داند. از این رو، ایران و مصر به عنوان دو کشور بزرگ و تعیین کننده، نقش و مسئولیت اساسی در حفظ ثبات و استقرار امنیت در منطقه دارند».

امیرعبداللهیان افزود: «آنچه امروزه در صحنه یمن می گذرد، شرایطی بسیار پیچیده و خطرناک است و هشیاری و درایت همه طرف ها را می طلبد».

تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که جنگ جاری علیه کشور یمن به عنوان باتلاق عمیق، می تواند پیآمدهای خطرناک و جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد و گسترش شعله آن به نقاط دیگر، امنیت کل منطقه را با تهدید جدّی مواجه سازد».

وی گفت: «ما شاهد برخی رفتارهای خردمندانه از سوی کشورهای منطقه هستیم. با این وجود، انتظار داریم که مصر به عنوان کشوری اسلامی و عربی، کمک بیشتری برای تسریع در جستجوی رهیافت سیاسی برای یمن و جلوگیری از ادامه کشتار و توسعه درگیری نماید. این قابل قبول نیست که مصر در تحولات یمن خود را در مقابل مردم یمن قرار دهد».

امیر عبداللهیان افزود: «بدون تردید، رهبران قاهره برای آینده روابط عربی خود، اهمیت زیادی قائل هستند و مناسبات نزدیک مصر با مردم یمن، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران می باشد».

معاون وزیر امور خارجه کشورمان تأکید نمود: «تبدیل صحنه یمن به عرصه جدیدی برای رشد نیروهای افراطی همسو با تشکیلات داعش و بانیان و حامیان آن، منافع و حاکمیت بسیاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد و حملات کور و نابود سازی مؤسسات و زیرساخت های این کشور مسلمان توسط هر طرفی خارجی یا داخلی، هزینه سنگینی را بر کلّ منطقه، جهان اسلام و دنیای عرب تحمیل خواهد کرد. ما نگران امنیت سعودی و منطقه هستیم. ایران امنیت منطقه، سعودی و مصر را یکپارچه می بیند و از اتخاذ رویکرد نظامی در منطقه نگران هستیم».

در این دیدار ، رئیس دفتر حفاظت منافع مصر نیز با اشاره به تحرکات افراط گرایانه و پدیده خشونت طلبی در منطقه، خطر منازعات طایفه ای و نژادی را به عنوان طرح مرموز دشمنان اسلام از دیرباز یاد آور شده و اهمیت رایزنی و همکاری نزدیک ایران و مصر را خاطر نشان کرد .

وی همچنین با تبیین مواضع مصر در قبال تحولات منطقه بر اهمیت همکاری های منطقه ای تاکید کرد.