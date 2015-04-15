به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: موضوع یک موضوع بسیار مهم است که لازم است تا با مدیریت مناسبی در این عرصه حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه استان بوشهر امسال نهمین سال پیاپی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد، ادامه داد: در سال‌های آینده نیز شرایط مشابه و یا سخت‌تری را پیش رو خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان بوشهر بر لزوم توجه به تبعات خشکسالی تاکید کرد و افزود: خشکسالی در اینده باعث بروز مشکلات و بحران‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

۴۷ درصد از بارندگی‌های مورد انتظار محقق شد

رجایی در ادامه به کاهش شدید بارندگی‌های استان بوشهر در سال جاری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: امسال از ۲۵۵ میلیمتر متوسط بارندگی سالانه استان بوشهر شاهد تحقق ۱۳۵ میلیمتر بارندگی هستیم که تنها ۴۷ درصد از بارندگی‌های مورد انتظار محقق شده است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر دارای رتبه ۳۰ کشور برای تحقق بارندگی‌ها در بین سایر استان‌های کشور است، اضافه کرد: استان بوشهر در جدول خشک‌سالی بین دیگر استان‌ها نیز دارای رتبه دوم است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان بوشهر بر لزوم تلاش برای اتخاذ تدابیر مناسب برای مدیریت آب در بخش شرب و صنعتی و کشاورزی تاکید کرد و گفت: مدیریت بحران خشکسالی استان بوشهر نیازمند حمایت اعتباری ویژه است.

وی تصریح کرد: انتظار است که اعتبارات ویژه‌ای برای مدیریت بحران آب و خشکسالی در استان بوشهر تخصیص یابد.