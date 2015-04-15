به گزارش خبرنگار مهر، سهراب انبارکی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر هماره همراهی و هماهنگی بسیار خوبی را برای برگزار برنامه‌های مختلف با ما داشته‌اند.

وی با تقدیر از تلاش های صورت گرفته برای اعزام کاروان‌های ویژه سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در سال گذشته، افزود: سال گذشته هفت هزار و ۷۰۰ نفر از استان بوشهر اعزام شدند که نتیجه تعامل و همراهی همه مسئولان بود.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان بوشهر ادامه داد: امسال و سال گذشته ۵۵ هزار نفر از استان بوشهر به اردوهای راهیان نور اعزام شدند که توانستیم رتبه برتر بین سایر استان‌ها را در اعزام راهیان نور کسب کنیم.

اعزام هفت هزار نفر به مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

وی اضافه کرد: امسال نیز هفت هزار و ۲۶۰ نفر به عنوان سهمیه استان بوشهر برای اعزام به مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) تعیین شده است که در قالب ۲۶۰ اتوبوس اعلام می‌شوند.

انبارکی از برگزاری برنامه‌های سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) به مدت چهار روز خبر داد و بیان داشت: حضور در شهرها و اماکن مذهبی در شهرهای شیراز و قم از برنامه‌های این کاروان‌ها در مسیر است.

وی از هماهنگی‌های داخلی سپاه و همچنین هماهنگی با مسئولان استان اشاره کرد و افزود: امیدواریم در سطح شهرستان‌ها نیز با حمایت فرمانداران این نشست‌ها برگزار شود و برنامه‌ریزی مناسب صورت بگیرد.