جشن هنر انقلاب برگزار شد/هنرمندان البرزی مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، جشن هنر انقلاب به همت حوزه هنری البرز شامگاه چهارشنبه در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد، در این جشن نماینده ولی فقیه، مدیرکل اداره کل ارشاد اسلامی البرز، و دیگر مسئولان حضور داشتند.

برخی از بازیگران و عوامل پشت صحنه فیلم محمد رسوالله نیز در این جشن حاضر شدند.

عبدالحمید قره داغی رییس حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته هنر انقلاب اظهار کرد: سالروز شهادت شهید سید مرتضی آوینی آغاز هفته هنر انقلاب است، شهید آوینی که معروف به سید شهیدان اهل قلم است را همه به خوبی می شناسند.

وی در ادامه گفت: این شهید بزرگوار هنرمند انقلابی است و در زمینه نشر لحن انقلابی هنر در بین مردم از هیچ تلاشی فرو گذاری نکرد، تلاش وی برای بیان هنرمندانه آن چه در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورده است از نظر همگان قابل ستایش است.

رییس حوزه هنری البرز در پایان گفت: هنر انقلاب دغدغه همه هنرمندان انقلابی است به همین منظور برای اشاعه هنر انقلاب در جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود. امیدواریم در سال جدید با همکاری شورای فرهنگ عمومی استان بتوانیم برنامه ریزی دقیق تری در راستای گرامیداشت هنر انقلاب انجام دهیم تا حرکتی متفاوت هنری در استان البرز را رقم بزنیم.

در پایان این جشن از ایرج مقامی گوینده به نام رادیو و همچنین دیگر هنرمندان البرزی تجلیل شد.